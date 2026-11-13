‏e7 تسجل نمواً 15.4% في إيراداتها و56.5% في صافي الأرباح خلال 9 أشهر

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت مجموعة e7 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع إيراداتها بنسبة 15.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 536.8 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباحها المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 56.5% إلى 91.7 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الربح خلال الفترة نفسها بنسبة 22.6% إلى 178.8 مليون درهم، مع تحسن هامشه إلى 33.3% و زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.8% إلى 119.5 مليون درهم، وبلغ هامشها 22.3%.

وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7، : " يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 التقدم المستمر في تنفيذ استراتيجية النمو لمجموعة e7، التي يرتكز محورها الرئيسي على قطاع حلول الهوية، والذي سجل نمواً في الإيرادات بنسبة تقارب 29%، ونواصل الاستفادة من قدراتنا الراسخة في مجال الإنتاج الآمن، إلى جانب توسيع محفظتنا من الحلول المادية والرقمية.. كما تتيح لنا ميزانيتنا العمومية القوية والخالية من الديون مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو، والاستفادة من الفرص التي تعزز منظومة أعمالنا، مع الحفاظ على التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

وارتفعت إيرادات قطاع حلول الهوية بنسبة 28.6% إلى 291 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما زادت إيرادات قطاع حلول الطباعة والتعليم بنسبة 6.4% إلى 166.2 مليون درهم.

وفي المقابل، تراجعت إيرادات قطاع حلول التعبئة والتغليف بنسبة 8.6% إلى 25.7 مليون درهم، وإيرادات قطاع الحلول اللوجستية بنسبة 1.4% إلى 53.8 مليون درهم.

من جهته، قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7، إن المجموعة واصلت تحقيق نمو قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعةً بالأداء المتميز لقطاع حلول الهوية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 15%، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22%، وسجل قطاع حلول الطباعة والتعليم أداءً قوياً خلال الربع الثالث، مع ارتفاع إيراداته بنسبة 51% مقارنةً بالربع السابق، مدعوماً بزيادة الأنشطة المرتبطة بقطاع التعليم، ورغم تأثير مزيج الأعمال خلال الربع الثالث على هوامش الربحية، فإن نتائج الأشهر التسعة الأولى تعكس قوة محفظة أعمالنا المتنوعة ونواصل التركيز على تنفيذ برامجنا، وتطوير قدراتنا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.

وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 178.6 مليون درهم.

وارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة خلال الربع الثالث بنسبة 9.5% على أساس سنوي إلى 30.7 مليون درهم، فيما بلغ صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة 33.7 مليون درهم، بزيادة 9.4%.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 40.5 مليون درهم خلال الربع الثالث، مقارنة بـ46.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ هامشها 22.7% مقابل 26.5% وبلغت الأرباح التشغيلية 28.8 مليون درهم، مقارنة بـ36.4 مليون درهم.

وقال مارك بيفر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في المجموعة، إن نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس نمواً في الربحية التشغيلية وتحسناً ملحوظاً في التدفقات النقدية، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22% لتصل إلى 119.5 مليون درهم، فيما ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية إلى 132.3 مليون درهم، مقارنةً بـ 50.0 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، ومع خلو ميزانيتنا العمومية من القروض الخارجية، وبلوغ أرصدتنا النقدية وودائعنا المصرفية 490.6 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2026، نتمتع بمركز مالي قوي يدعم أولوياتنا للنمو وتحقيق عوائد للمساهمين.

وارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية إلى 132.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بـ50 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.