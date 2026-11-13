جامعة الشارقة تشارك في معرض الكتاب بإصدارات علمية وجلسات حوارية

الشارقة في 13 نوفمبر/وام/ تشارك جامعة الشارقة في فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عبر عرض أحدث إصداراتها العلمية والبحثية، وتنظيم عدد من الجلسات الحوارية والثقافية التي تسلط الضوء على دورها الأكاديمي والمجتمعي.

تأتي مشاركة الجامعة في إطار حرصها على إبراز إنتاجها العلمي والبحثي، والتعريف بإصدارات أعضاء الهيئة التدريسية والمجلات العلمية المحكمة التي تصدرها في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والشرعية، وما تتضمنه من بحوث ودراسات متخصصة تسهم في إثراء المعرفة ودعم مسيرة البحث العلمي.

وتنظم الجامعة، ضمن مشاركتها، برنامجاً يضم أربع جلسات حوارية ينفذها معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية في إطار مبادرة «بيوتنا إماراتية»، تزامناً مع عام الأسرة، وتتناول موضوعات تتصل بجودة الحياة الأسرية وتعزيز التماسك المجتمعي، ودور الإعلام في ترسيخ القيم، ورعاية مواهب الأطفال، إلى جانب الأدوار الجديدة لكبار المواطنين والمتقاعدين في المجتمع.

ويتضمن البرنامج ورشة بعنوان «التقاعد النشط: الأدوار الجديدة لكبار المواطنين والمتقاعدين في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وورشة «جودة الحياة الأسرية: أساس السعادة وبناء المستقبل»، وورشة «دور الإعلام في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم المجتمعية»، إلى جانب جلسة حوار الطفولة بعنوان «رعاية المواهب في الطفولة: شراكة الأسرة في صناعة الإبداع الوطني».