الابتكارات البحثية الإماراتية تعزز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / تسهم الابتكارات البحثية التي تطورها المؤسسات العلمية في دولة الإمارات في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذج وتقنيات متقدمة تستجيب للاحتياجات اللغوية والثقافية المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لتوظيف هذه التكنولوجيا في القطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار، يضطلع مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي ذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، بدور في تطوير نماذج وأدوات متخصصة، تشمل عائلة نماذج "فالكون" وتقنيات التعرف على الكلام ومعالجة الوثائق العربية، إلى جانب توسيع نطاق الأبحاث التطبيقية وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية وشركات التكنولوجيا العالمية.

وقال الدكتور حكيم حسيد، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن عائلة نماذج "فالكون" أثبتت أن تطوير ذكاء اصطناعي متقدم عالي الكفاءة لا يتطلب بالضرورة موارد حوسبة هائلة، مشيراً إلى أن أحدث ابتكارات المركز، «فالكون - إماراتي» و«فالكون-ASR» و«فالكون-OCR»، والتي تركز على تعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم اللغة المحلية والكلام والوثائق.

وأضاف أن نموذج «فالكون - إماراتي» يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ جاء تطويره استجابة لفجوة تتمثل في قدرة النموذج على فهم كلمات اللهجة الإماراتية من دون استيعاب المعنى المقصود منها بالضرورة، موضحاً أن النموذج بني على «Falcon-H1-Arabic»، ودُرّب باستخدام موارد وبيانات لغوية وثقافية إماراتية.

وأشار إلى أن النموذج حقق نتيجة بلغت 84.83% على معيار «Alyah» المتخصص في تقييم فهم اللهجة الإماراتية، بما يشمل التعبيرات اليومية والمعارف التراثية والشعر، ليحقق مرتبة متقدمة مقارنة بالنماذج العربية ومتعددة اللغات مفتوحة المصدر التي شملها التقييم.

وأوضح حسيد أن «Falcon-ASR» يتيح تحويل الكلام متعدد اللغات إلى نصوص، فيما يساعد «Falcon-OCR» المؤسسات على رقمنة الوثائق والصور العربية المعقدة ومعالجتها، الأمر الذي يفتح المجال أمام استخدام هذه التقنيات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الجمع بين تقنيات التعرف على الكلام ونماذج مثل «فالكون - إماراتي» يمكن أن يتيح للأفراد التواصل مع الجهات الحكومية بلهجتهم المحلية، صوتياً أو كتابياً، والحصول على خدمات تراعي المعنى المقصود من استفساراتهم، فيما يمكن توظيف القدرات ذاتها في دعم التوثيق السريري والتواصل مع المرضى بلغات متعددة.

وفيما يتعلق ببناء القدرات البحثية، أكد حسيد أن دولة الإمارات تدعم إعداد باحثين ومهندسين يمتلكون خبرة عملية في بناء النماذج، ومعالجة المشكلات الواقعية، والمساهمة في تطوير الجيل المقبل من التقنيات، مشيراً إلى أن الجمع بين الخبرات الدولية وإسناد مسؤوليات بحثية حقيقية إلى الكفاءات المحلية يعزز مكانة أبوظبي وجهة للبحث والتطوير، ويجعلها مركزاً تنطلق منه الابتكارات إلى العالمية.

ولفت إلى أن تنوع الخلفيات الأكاديمية والمهنية للباحثين في معهد الابتكار التكنولوجي يثري العمل البحثي بأساليب متعددة للتعامل مع التحديات المعقدة، ويوفر فرصاً للتعلم من خلال التعاون والتجريب والتطبيق العملي.

وأكد أن إتاحة النماذج ومعايير التقييم والأبحاث للمجتمع العلمي الأوسع تسهم في تعزيز الثقة واستقطاب المواهب وتمكين الباحثين والمؤسسات الأخرى من البناء على النتائج المتحققة، مشددا على أن نقل المعرفة لا يقتصر على مشاركة النتائج، بل يشمل بناء قدرات تمكّن الباحثين من قيادة أبحاثهم بصورة مستقلة على المدى الطويل.

وأوضح أن الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية وشركات التكنولوجيا تمثل عاملاً أساسياً في توسيع نطاق الأبحاث وتعزيز أثرها، لا سيما مع تزايد ارتباط الذكاء الاصطناعي بتخصصات مثل الروبوتات والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن التعاون مع شركة «NVIDIA» أسفر عن تأسيس أول مختبر مشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الشرق الأوسط، يركز على تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات الروبوتات وتقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر.

تأتي هذه الجهود في إطار توجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للبحث والتطوير والابتكار التكنولوجي، من خلال الاستثمار في العلوم والتقنيات المتقدمة، واستقطاب الخبرات والكفاءات، وتمكين الباحثين والمبتكرين، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتطوير حلول تكنولوجية تدعم التنمية المستدامة وتواكب التحولات العالمية.