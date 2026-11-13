وزارة الداخلية تحتفي باليوم العالمي للجودة 2026

أبوظبي في 13 نوفمبر / وام / شهد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل الوزارة الذي نظمته الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، ممثلة بإدارة الجودة، بمناسبة اليوم العالمي للجودة، الذي جاء هذا العام تحت شعار "تعزيز الأداء"، بحضور عدد من الضباط ومنتسبي الوزارة وممثلي الشركاء الإستراتيجيين.

وأكد اللواء الخييلي في كلمة له خلال الفعالية أن الاحتفاء بهذه المناسبة سنوياً يجسد أهمية الجودة كونها ركيزة أساسية للتميز المؤسسي، ومحركاً رئيساً للتطوير والابتكار، ومنهج عمل مستداما يسهم في الارتقاء بالأداء وتحقيق الريادة.

وقال إن القيادة الرشيدة أرست نهجاً متكاملاً يقوم على التميز والابتكار، وجعلت من الجودة ثقافة مؤسسية راسخة في مسيرة التطوير والتنمية، وانطلاقاً من هذا النهج، تواصل وزارة الداخلية جهودها للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، وتطوير عملياتها وإجراءاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التنافسية العالمية.

وأضاف، أن الجودة ثقافة عمل ومسؤولية مشتركة، تتجسد في الإتقان، والإبداع، والعمل بروح الفريق الواحد، والحرص على التطوير المستمر لتحقيق أفضل النتائج واستدامتها.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع فرق العمل في وزارة الداخلية، تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم الفاعلة في ترسيخ ثقافة الجودة والارتقاء بمستوى الأداء .

وتضمنت فعاليات الحفل محاضرة متخصصة بعنوان "تعزيز الأداء"، تناولت أهمية الجودة في منظومة العمل المؤسسي، ودورها في ترسيخ ثقافة التميز والريادة وتعزيز ممارساتهما في بيئة العمل.

وتطرقت إلى دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الجودة، وتطوير آليات العمل، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة المؤسسية.

وتحرص وزارة الداخلية على الاحتفاء باليوم العالمي للجودة، باعتباره فرصة لاستعراض النجاحات والإنجازات التي تحققت في مجال إدارة الجودة، وما شهده الأداء المؤسسي من تطور وتقدم وضمان استمرارية الأعمال، ومواكبة التغيرات والتطورات الحديثة في الأنظمة والإجراءات، بما يعزز الوعي بأهمية إدارة الجودة ويسهم في تحقيق أفضل المعايير التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وفي ختام الحفل، كرم سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الفرق المتميزة من إدارات وقطاعات الوزارة الحاصلة على شهادات الآيزو في المواصفات التخصصية، إلى جانب تكريم الموظفين الحاصلين على الشهادة المعتمدة في التدقيق الداخلي لأنظمة الجودة، والشركاء الإستراتيجيين الذين أسهموا بدور فاعل في تحقيق التطوير والتحسين المستمر للعمليات والإجراءات الإدارية، والتي عززت من جودة وكفاءة الإجراءات في منظومة العمل بوزارة الداخلية.