البرازيلي روميرو بريتو يعرض 21 عملاً فنياً في «ليالي الفن» بدبي

دبي في 13 نوفمبر/وام/ يشارك الفنان البرازيلي العالمي روميرو بريتو، مؤسس «حركة الفن السعيد»، في الدورة الثانية والعشرين من فعالية «ليالي الفن» التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، من خلال عرض مجموعة من أعماله الفنية التي تجمع بين الألوان الزاهية والرموز التعبيرية المستوحاة من ثقافات العالم.

وتشهد الفعالية - التي تقام بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، - عرضاً ضوئياً لأعمال بريتو على واجهة مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي، في تجربة بصرية تحول المبنى إلى لوحة فنية تعكس رؤيته الإبداعية القائمة على نشر التفاؤل والبهجة من خلال الفن.

وكشف (بريتو)، في أول مشاركة له ضمن «ليالي الفن»، عن عمل فني حصري بعنوان «Dubai’s Prosperous Future»، أبدعه خصيصاً للفعالية باستخدام ألوان الأكريليك والزيت على القماش، إلى جانب مجموعة تضم 20 عملاً فنياً من إبداعاته المميزة، من بينها «Saker Falcon over Dubai» و«Arabian Horse in Dubai»، المستوحاة من البيئة المحلية والتراث الثقافي للمنطقة.

تأتي مشاركة الفنان البرازيلي بمساهمة من متجر «ذا كولريتور» الفني في «جيت أفينيو»، في إطار جهود الفعالية لاستقطاب الفنانين العالميين وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على تجارب فنية متنوعة.

يُعد بريتو، المقيم في ميامي، من أبرز فناني البوب المعاصرين، وعُرضت أعماله في مؤسسات ومعارض فنية عالمية، من بينها «كاروسيل دو لوفر» في باريس ومتحف «سوميا» في مكسيكو سيتي، واختير فناناً رسمياً لبطولتي كأس العالم لكرة القدم عامي 2010 و2014، وتعاون مع علامات تجارية عالمية من بينها «ديزني» و«كوكاكولا» و«بنتلي».