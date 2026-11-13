213 طالبة يشاركن في البطولة المدرسية القياسية لألعاب القوى بالشارقة

الشارقة في 13 نوفمبر/وام/ نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة النسخة الثامنة من البطولة المدرسية القياسية لألعاب القوى، في نادي خورفكان الرياضي للمعاقين، بمشاركة 213 طالبة من مدارس المنطقة ضمن الفئات العمرية مواليد 2013 و2014 و2015، وذلك في إطار جهودها لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة المدرسية واكتشاف القدرات البدنية لدى الطالبات.

وشهدت البطولة منافسات في سباقات الجري لمسافات 60 و150 و300 متر، إلى جانب الوثب الطويل ودفع الجلة، ضمن برنامج يجمع بين التنافس الرياضي والقياسات البدنية، بهدف التعرف إلى مستويات الطالبات وقدراتهن والاستفادة من النتائج في دعم مسارات التطوير الرياضي.

كما شهدت النسخة الثامنة مشاركة 213 طالبة، ليرتفع إجمالي المشاركات منذ انطلاق البطولة إلى 2,519 مشاركة على مدار ثماني نسخ، ما يعكس استمرارية جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في اكتشاف القدرات البدنية لدى الطالبات وتطويرها من خلال المنافسات المدرسية والقياسات العلمية المتخصصة.

وأقيمت البطولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبمشاركة اتحاد الإمارات لألعاب القوى في تحكيم المنافسات، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الرياضية والتعليمية.

وأسفرت منافسات سباق 60 متراً عن فوز فاطمة أحمد الدرمكي بالمركز الأول لفئة مواليد 2015، فيما تصدرت العنود علي سعيد منافسات مواليد 2014، وفاطمة بطي محمد منافسات مواليد 2013.

وفي سباق 150 متراً، أحرزت روضة عبدالله القايدي المركز الأول لمواليد 2015، وهاجر حسن سبيل المركز الأول لمواليد 2014، فيما حققت أروى محمد الزعابي المركز الأول لمواليد 2013.

وفي سباق 300 متر، تصدرت هند يوسف منافسات مواليد 2015، وريم خالد المزروعي منافسات مواليد 2014، فيما أحرزت روضة عبدالله المركز الأول لمواليد 2013.

وفي مسابقات الميدان، حققت ميرة فهد المركز الأول في الوثب الطويل لفئة مواليد 2015، فيما فازت سلمى عدنان بالمركز الأول لمواليد 2014، وضحى سعيد بالمركز الأول لمواليد 2013.

وفي منافسات دفع الجلة لفئة مواليد 2015، أحرزت عفراء محمد الزعابي المركز الأول، متقدمة على اليازية عمر الزعابي وميثة خالد الزعابي، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشهدت المنافسات أيضا مشاركة طالبات من مدارس الشهداء وآسيا والحور ومجمع زايد التعليمي في الساف ومجمع زايد التعليمي في خورفكان، بما يعكس تنوع المشاركة المدرسية في البطولة.

وأكدت اليازية السويدي، مدير إدارة رياضة المرأة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن النسخة الثامنة من البطولة تأتي ضمن جهود المؤسسة لاكتشاف القدرات الرياضية لدى الطالبات، ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع فرص المشاركة في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وقالت : "نؤمن بأن المدارس تمثل نقطة الانطلاق لاكتشاف القدرات الرياضية لدى الفتيات، ونسعى إلى توفير بيئة تنافسية تشجعهن على ممارسة الرياضة وترسيخها كأسلوب حياة.

وتوجهت بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم على تعاونها ودعمها للمبادرات الرياضية المدرسية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسات وتنمية قدرات الطالبات.

من جانبها أكدت شيخة الخاطري، رئيس شعبة المتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أهمية الجمع بين المنافسات الرياضية والقياسات البدنية في تقييم قدرات الطالبات والاستفادة من نتائجهن في تطوير المبادرات المدرسية.

وقالت: " تتيح لنا هذه البطولة قياس مستويات الطالبات في بيئة تنافسية منظمة، وجمع بيانات بدنية تساعدنا على التعرف إلى قدراتهن وتحديد فرص تطويرها، بما يدعم التخطيط للمبادرات والبطولات المقبلة".

ووجهت الخاطري الشكر إلى اتحاد الإمارات لألعاب القوى على مشاركة حكامه في إدارة المنافسات وتحكيمها، ونادي خورفكان للمعاقين لتعاونه وتوفير المرافق اللازمة لإقامة البطولة، مثمنةً جهود الجهات المشاركة في إنجاح النسخة الثامنة.

وتضمن برنامج البطولة تنفيذ قياسات واختبارات أنثروبومترية للطالبات، بإشراف مختصين من المركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي، بهدف جمع بيانات تساعد على تقييم الخصائص البدنية والاستفادة منها في دعم برامج اكتشاف القدرات الرياضية وتطويرها.