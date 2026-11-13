أمانات القابضة تحقق 145.3 مليون درهم أرباحاً صافية خلال 9 أشهر

دبي في 13 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 145.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم والتوسع في أعمالها التشغيلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 23% لتصل إلى 767.1 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 54% إلى 260.7 مليون درهم، وارتفع الربح المعدل من العمليات المستمرة إلى 154.3 مليون درهم، بما يعادل 2.1 ضعف مستواه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وأظهرت النتائج ارتفاع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك إلى 34% مقارنة بـ27% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة أعداد المرضى والطلبة وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وواصلت الشركة تنفيذ إستراتيجيتها للنمو البالغة 1.5 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، إذ وظفت أو التزمت بتوظيف نحو 900 مليون درهم حتى الآن، بما يمثل 60% من المستهدف، مع التركيز على التوسع في الأعمال القائمة وتطوير مشاريع جديدة والاستحواذات الانتقائية، واستهداف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%.

وسجلت مجموعة كامبريدج للصحة، التابعة لأمانات، نمواً في إيراداتها بنسبة 26% لتصل إلى 366 مليون درهم، فيما ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 50% إلى 103.1 مليون درهم، وزادت أرباحها إلى 45.4 مليون درهم، مقارنة بـ12.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع متوسط عدد المرضى المنومين بنسبة 28% إلى 549 مريضاً، فيما بلغ متوسط عددهم خلال الربع الثالث نحو 570 مريضاً، بزيادة نسبتها 34% على أساس سنوي.

واستكملت المجموعة، عقب نهاية الأشهر التسعة الأولى، الاستحواذ على شركة كورنرستون هيلثكير هولدنجز ليمتد في المملكة المتحدة، ما أضاف 283 سريراً للرعاية المتخصصة ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة كامبريدج إلى أكثر من ألف سرير، مع استهداف تجاوز 1500 سرير على المدى المتوسط.

وفي قطاع التعليم، حققت شركة المسار للتعليم نمواً في إيراداتها بنسبة 21% لتصل إلى 401.1 مليون درهم، وارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 36% إلى 174.5 مليون درهم، فيما زادت أرباحها بنسبة 28% إلى 105.6 مليون درهم.

وارتفع عدد الطلاب والمستفيدين من خدمات المسار بنسبة 12% ليصل إلى 31.2 ألف طالب ومستفيد، فيما أضافت الشركة نحو 600 مستفيد بعد نهاية الفترة، ليرتفع معدل النمو للعام الدراسي 2026-2027 إلى 14%.

وشهد قطاع التعليم أيضا إطلاق أو الاستحواذ على 11 منشأة جديدة متخصصة في خدمات ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، شملت سبع منشآت أُبرمت بشأنها اتفاقيات نهائية أو استُحوذ عليها بعد نهاية الفترة.

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة أمانات القابضة، إن النتائج المالية تعكس قوة أعمال الشركة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ومرونتها، مؤكداً أن النمو المحقق يستند إلى التميز التشغيلي والتخصيص المنضبط لرأس المال والتركيز على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف أن الاستحواذ على كورنرستون محطة مهمة في التوسع الدولي للمجموعة، يعزز حضور كامبريدج في المملكة المتحدة.

من جانبه، قال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، إن النمو المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس ارتفاع أعداد المرضى والطلبة وتحسن الأداء التشغيلي، مشيراً إلى أن أولويات الشركة تشمل دمج أعمال كورنرستون، ومواصلة تطوير مشروعي الرياض وجدة، والتوسع في الخدمات التعليمية المتخصصة.

وأكد أن الشركة تركز على تحويل استثماراتها إلى نمو مستدام في الأرباح، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق عوائد جاذبة للمساهمين.

كانت (أمانات) قد وزعت أرباحاً مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، بما يعادل 3% من رأس المال المصدر، في إطار سياستها لتوزيعات الأرباح الممتدة لثلاث سنوات، والتي تستهدف توزيع أرباح نقدية سنوية بحد أدنى يبلغ 7 فلوس للسهم الواحد