محمد وطالب بن صقر القاسمي يحضران أفراح عبيدالله والسويدي في دبي

دبي في 15 نوفمبر / وام / حضر الشيخ محمد بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محمد إبراهيم عبيدالله بمناسبة زفاف نجله إبراهيم على كريمة سلطان أحمد محمد السويدي.كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري الشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي.

وبارك الشيخ محمد بن صقر والشيخ طالب بن صقر والشيوخ للعريسين وذويهما، وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاء والبنين .