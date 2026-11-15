مركز أبوظبي للغة العربية يُعلن أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل"

أبوظبي في 15 نوفمبر/وام/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل"، التي أطلقها للاحتفاء بالأعمال الشعرية النبطية، وإحياء موروث الشعر والتراث الشعبي وقيمه، وتشجيع البحوث والدراسات المرتبطة به، وتكريم الأعمال الإبداعية التي تسهم في صونه وإعادة تقديمه برؤى معاصرة.

وعكست الأعمال الفائزة القيم الثقافية والاجتماعية الأصيلة التي يجسِّدها شعر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتوجَّه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتهنئة إلى الفائزين، تقديراً لما قدّموه من أعمال مميزة تثري المكتبة العربية بروافد نوعية من الشعر النبطي والتراث الشعبي. وثمّن معاليه جهود مركز أبوظبي للغة العربية، واللجنة العليا لجائزة "كنز الجيل".

وقال معاليه، إن جائزة "كنز الجيل" تعكس رؤيتة الدائرة الرامية إلى صون الإرث الفكري والشعري الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضمان استدامته مصدراً متجدداً لإلهام الأجيال.

وأضاف: "من خلال دعم الإبداع والأبحاث والقراءات المعاصرة لهذا الموروث، تسهم الجائزة في تعزيز حضور الشعر النبطي والتراث الشعبي في المشهد الثقافي، وتمد جسوراً لتقديم أفكاره وقيمه الأصيلة إلى الجمهور، وتجسِّد مكانة أبوظبي بوصفها منارةً للاحتفاء بهذا الموروث الأدبي العريق، وحاضنةً للشعراء والباحثين والمبدعين الذين يحملون رسالة صونه وتطويره ونقله إلى الأجيال المقبلة".

وفاز بالجائزة عن فرع "المجاراة الشعرية" الشاعر علي الخوار، من دولة الإمارات، لمجاراته قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، "يا ذعذاع الهبايب"؛ إذ تميّزت قصيدته بالأصالة والصدق والوفاء، واستطاع أن يستحضر فيها روح القصيدة الأصيلة، وحافظ على خصوصية الصوت الشعري، في نصٍّ تآلفت فيه جزالة العبارة مع عذوبة الإيقاع، وعمق الإحساس.

وعن فرع "الفنون" فازت الفنانة منيره ناجي، من دولة الإمارات عن لوحتها "ريم العزايب"، التي عكست دراية بعناصر العمل الفني التشكيلي، وخبرة مميزة في استخدام الخامات اللونية بطبقاتها ودرجاتها المختلفة، ومهارة في استخدام الحرف العربي ولا سيما الخط الكوفي القديم. ووظفت الفنانة الفكرة والتكوين والطبقات اللونية في صورة مبتكرة تجسِّد مضامين القصيدة.

ونال الجائزة عن فرع "الدراسات والبحوث" الباحث سرور خليفة الكعبي، من دولة الإمارات، عن كتابه "قاموس فصيحِ الكلمات في حديث أهلِ الإمارات"، الصادر عن "نبطي للنشر" 2026، والذي ضمّنه أغلب الكلمات المستخدمة في لهجة أهل الإمارات، وأرجعها إلى أصولها في اللغة العربية، مستشهداً بما توافر له من أشعار وأمثال وأقوال، في عمل موسوعي يبلغ 1228 صفحة، رتبت فيه الكلمات ترتيباً أبجديّاً.

وعن فرع "الإصدارات الشعرية" فاز الشاعر حسّان الحوسني، من سلطنة عُمان، عن ديوانه "صبّار" الصادر عن دار "نثر" 2026، الذي يعدّ تجربة شعرية واعدة، تتسم بنضج اللغة، وجمال الصورة الشعرية، وعمق المعاني، مع تنوّع في الموضوعات والأساليب الفنية. ونجح الشاعر في توظيف الموروث الشعبي، والهوية، والذاكرة، والمكان ضمن رؤية معاصرة، مع المحافظة على خصوصية الشعر الشعبي وأصالته، وإظهار قدرة واضحة على التجديد في البناء والتعبير.

واختارت الجائزة الشاعر محمد سعيد الرقراقي المزروعي، من دولة الإمارات، لمنحه لقب الشخصية الإبداعية، تقديراً لريادته الشعرية؛ إذ يمثل امتداداً لجيل شعراء حافظوا على الموروث الشعري الأصيل، ونجحوا في توثيق ملامح الحياة البدوية وقيمها وعاداتها، وموروثها الثقافي والاجتماعي.

ويُعدّ الشاعر المولود في عام 1935 في منطقة الظفرة، من أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري الإماراتي.

وامتازت أشعار الرقراقي بالتنوع والخصوصية، وجمع بين الشعر والفن الشعبي، وأجاد العزف على آلة الربابة ما أسهم في المحافظة على أحد أشكال التعبير الفني المرتبطة بالشعر النبطي، إلى جانب إسهاماته الثقافية والتوثيقية، وحضوره ومشاركته المجتمعية، ومكانته التاريخية، حيث رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عدد من رحلات القنص.

وأشار سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إلى أن اتساع المشاركات الدولية في دورة هذا العام يعكس المكانة المتنامية للجائزة، وحضورها على خريطة التقدير الأدبي للشعر النبطي والتراث الشعبي.

وقال إن الجائزة أسهمت، منذ انطلاقها، في تعزيز حضور الشعر النبطيّ والتراث الشعبي، وسلّطت الضوء على أثرهما في ترسيخ الهوية الثقافية، وحفزت الكتّاب والفنانين والباحثين على مواصلة رفد هذا اللون المتميز من الإبداع العربي بإنتاجات جديدة تحفظ القيم وتواكب العصر ومتطلباته، لافتا إلى أن الأعمال الفائزة أظهرت قدرة هذه الأشكال التعبيرية على صون القيم الثقافية، مع مواصلة تطورها وتفاعلها مع الجمهور المعاصر، وهو ما يمثل دأب كل فن أصيل.

وتوجَّهت الدكتورة عائشة الشامسي، رئيسة اللجنة العليا للجائزة، بالتهنئة إلى الفائزين، وقالت إن الإبداعات التي كرمتها الجائزة في هذه الدورة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتقدّم للقرّاء والباحثين أعمالاً جادة تستلهم الموروث الشعري النبطي والشعبي، وتعيد قراءته برؤى معاصرة، كما تفتح أمام المبدعين آفاقاً أرحب للتجديد والتعبير، بما يضمن استمرارية هذا الإرث الأدبي بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية العربية والخليجية، وجسراً يصل الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية.

ويقام حفل التكريم في قصر المويجعي التاريخي في منطقة العين في 17 نوفمبر 2026، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ17 من "مهرجان العين للكتاب"، الذي يستمر حتى 23 نوفمبر 2026.

ويحصل الفائز في كل فرع من فروع الجائزة على رصيعة ذهبية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، ويُمنح الفائز بلقب "الشخصية الإبداعية" رصيعة ذهبية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

وتُعَدُّ الجائزة إحدى المبادرات الفكرية النوعية لمركز أبوظبي للغة العربية، الرامية إلى تكريم الشعر النبطي والتراث الشعبي والدراسات البحثية التي تسلّط الضوء على قيم هذا الموروث الأصيل، وتسهم في إثراء الشعر النبطي والتراث الشعبي، والحفاظ عليهما ونقلهما إلى الأجيال المقبلة، من خلال تشجيع الفنون الأدبية المتصلة بهذا اللون من الإبداع العربي، وتكريم المبدعين في مجالاته، والاحتفاء بإنجازاتهم التي تعكس ثراء اللغة العربية.