الرياضات التراثية الإماراتية/ رؤية استراتيجية نحو التنافسية العالمية

أبوظبي في 15 نوفمبر /وام/ رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية في رعاية وتطوير الرياضات التراثية، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تجمع بين الحفاظ على الموروث الوطني، وتعزيز حضوره في المشهد الرياضي والثقافي العالمي، عبر منظومة متكاملة من المبادرات والفعاليات والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة للدولة، وترسيخ الهوية الوطنية، ومد جسور التواصل الحضاري مع مختلف شعوب العالم.

وتعكس الرياضات التراثية في دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً يجمع بين الأصالة والتجديد، من خلال تقديم هذا الموروث بأساليب عصرية تحافظ على قيمه التاريخية، وتواكب تطلعات الأجيال الجديدة، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات التراثية، في ظل ما تمتلكه من ميادين ومضامير متطورة، ومنشآت متكاملة، وخبرات تنظيمية رائدة.

وتحظى الرياضات التراثية بحضور بارز في البرامج المجتمعية والفعاليات الوطنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاقي الثقافي والتعريف بالهوية الإماراتية، خاصة في مجتمع يحتضن أكثر من 200 جنسية، الأمر الذي جعل هذه الرياضات منصة للتقارب بين الثقافات، ووسيلة فاعلة لإبراز الإرث الحضاري للدولة أمام العالم.

وقدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً في التعريف بثقافتها الوطنية خلال ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، حيث أسهمت الفعاليات التراثية المصاحبة في إبراز العمق الحضاري للدولة، وتعزيز التفاعل الثقافي بين المشاركين من مختلف دول العالم، من خلال مشاركة واسعة في الأنشطة والبرامج التراثية التي أقيمت في عدد من مدن الدولة.

وحظيت المبادرة باهتمام واسع، وشكلت أحد أبرز عناصر نجاح الحدث العالمي، بعدما قدمت الرياضات التراثية بصورة مبتكرة وجاذبة، عززت مكانة الإمارات في تنظيم الفعاليات الدولية، وأسهمت في تعريف المشاركين والزوار بموروثها الثقافي الغني.

ويواصل اتحاد الإمارات للصقور جهوده في التعريف برياضة الصقور، من خلال مشاركاته في الفعاليات الرياضية والثقافية بمحتوى تفاعلي وتثقيفي، يبرز التطور الذي شهدته مسابقات الصقور في الدولة، ويؤكد مكانتها العالمية في هذا المجال، باعتبارها إحدى الرياضات التي تجسد الهوية الوطنية والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

ويركز الاتحاد على تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف ضمان استدامة هذا الموروث ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتعزيز ارتباط الشباب بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ممارسة رياضة الصقور وصون هذا التراث العريق.

ويضطلع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بدور محوري في تطوير رياضة الهجن محلياً ودولياً، عبر دعم الملاك، وتنظيم السباقات والبطولات، وترسيخ حضور هذه الرياضة في المجتمع.

وأسهم اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، في إبراز الموروث البحري للدولة من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والسباقات التي تستحضر ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتسلط الضوء على تاريخ الآباء والأجداد، ودور الرياضات البحرية في تشكيل جانب مهم من الهوية الوطنية.

ولا يقتصر دور اتحاد الإمارات للفروسية على تنظيم البطولات والمنافسات، بل يمتد إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وتمكين أبناء وبنات الإمارات من اكتساب مهارات الفروسية، بما أسهم في تخريج أبطال حققوا إنجازات نوعية، عززت حضور الدولة في مختلف المحافل الرياضية.

كما نجحت لجنة رياضة “التبّة” التراثية في تقديم نموذج متطور للحفاظ على هذه الرياضة الشعبية، من خلال تنظيم منافساتها وفعالياتها على مستوى الدولة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظارات “ميتا كويست” والأنظمة الرقمية الحديثة لتسهيل ممارستها في مختلف الأماكن، انطلاقاً من ميدان منطقة أم غافة بمدينة العين، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتعريف بها داخل المدارس، بما يعزز انتشارها المجتمعي واستدامتها.

وأكد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور والاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أن دولة الإمارات تتبنى مبادرات رائدة لدعم الرياضات التراثية، وتحظى هذه الجهود بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي توفر جميع المقومات اللازمة لتطويرها وتعزيز حضورها، وتسهم في تنظيم فعالياتها داخل الدولة وخارجها، بما يرسخ مكانة الإمارات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن جهود اتحاد الإمارات للصقور كان لها أثر نوعي في نشر ثقافة هذه الرياضة، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بها، اقتداءً بنهج وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل وصونه للأجيال المقبلة، ومواصلة تعزيزه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يضمن استدامته وترسيخ حضوره لدى الأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن الإمارات حافظت على ريادتها العالمية في الاهتمام بالرياضات التراثية، من خلال توفير البيئة المناسبة لممارستها، ونقلها إلى الأجيال الجديدة، وترسيخ حضورها في المجتمع، بما أسهم في زيادة أعداد الممارسين لها.

وأوضحت أن جهود الدولة تجاوزت تنظيم الفعاليات والمنافسات، لتشمل الاستثمار في البنية التحتية الرياضية الحديثة، وإنشاء المنشآت المتطورة وفق أفضل المعايير العالمية، وتحديثها بصورة مستمرة، بما يدعم استدامة الرياضات التراثية، ويعزز حضورها.

بدوره، أكد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن الإقبال المتزايد على الرياضات التراثية يعكس قيمتها الكبيرة في المجتمع الإماراتي، ودورها في الحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي، إلى جانب إسهامها في التعريف بتراث الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن المكانة التي حققتها الإمارات في مجال الرياضات التراثية تجسد رؤية استراتيجية طويلة المدى، أسهمت في تطوير هذه الرياضات، وتعزيز انتشارها، وترسيخ حضورها بين الأجيال الجديدة، من خلال تنظيم الفعاليات الجاذبة، وتوفير أفضل الإمكانات لممارستها، بما يضمن استدامة هذا الإرث الوطني، ويعزز حضوره في المحافل الدولية، ويؤكد نجاح الإمارات في تحويل الرياضات التراثية إلى أحد أبرز عناصر هويتها الثقافية.