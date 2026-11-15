الروسي بيلوستيني يحرز لقب العالم للوزن الثقيل في رابطة المقاتلين المحترفين

دبي في 15 نوفمبر /وام/ توج الروسي سيرجي بيلوستيني، بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في رابطة المقاتلين المحترفين "PFL"، بعد فوزه على مواطنه فاديم نيمكوف، حامل اللقب، بقرار إجماع الحكام، في النزال الرئيسي لبطولة "PFL دبي"، التي أقيمت أمس في صالة "كوكاكولا أرينا"، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وشهدت البطولة، التي أقيمت للمرة الرابعة في دبي، 13 نزالاً بمشاركة نخبة من أبرز مقاتلي الفنون القتالية المختلطة من مختلف أنحاء العالم، منها 5 نزالات رئيسية و8 تمهيدية.

وحسم بيلوستيني، المصنف الثالث في الوزن الثقيل، المواجهة التي امتدت خمس جولات بنتائج 49-46 و48-47 و48-47، ليحرز اللقب ويرفع رصيده إلى 16 انتصاراً مقابل 4 هزائم، فيما أصبح سجل نيمكوف 20 انتصاراً و3 هزائم.

وأعرب بيلوستيني عن سعادته بإحراز اللقب، مؤكداً أن العمل الجاد والإصرار أسهما في تحقيق هدفه، ومشيداً بمنافسه وفريقه، بعد مواجهة جمعتهما رغم تدريبهما سابقاً معاً.

وفي النزال الرئيسي المشترك لوزن الوسط، حقق البلجيكي باتريك هابيرورا، فوزه العاشر على التوالي دون هزيمة، بتغلبه على المصري عمر الدفراوي، بالإخضاع، ليعزز حظوظه في المنافسة على اللقب العالمي لهذه الفئة.

وفي بقية النزالات الرئيسية، فاز الروسي أوليج بوبوف، على الإيراني بويا رحماني، بقرار إجماع الحكام، فيما استهل الياباني جوجي جوتو، مشواره في الرابطة بالفوز على الأمريكي سيرجيو بيتيس، بطل "بيلاتور" السابق، بقرار إجماع الحكام.

كما تغلب البريطاني لويس ماكجريلين، على نورس أبزاخ، بالضربة الفنية القاضية، بعد نهاية الجولة الأولى، فيما شهدت النزالات التمهيدية فوز البريطاني كونور هيوز، على شيم روك، بالضربة القاضية، وسايغيد إيزاغاخمايف، على ديفيد مارتينيز، بالإخضاع، وأحمد ماغوميدوف، على أليكسي بيرغاندي، بقرار إجماع الحكام، وآدم بوريكس، على خاسان ماغوميدشاريبوف، بالإخضاع.

وفاز دينيس غولتسوف، على ماكسويل ديانتو نانا، وإرنستو رودريغيز، على ريس ماكي، بالضربة الفنية القاضية، فيما حافظ خبيب نابييف، على سجله دون هزيمة بفوزه على ستيف نغونو، بالطريقة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 13 انتصاراً.

وفي منافسات السيدات لوزن القشة، فازت ألكسندرا سافيتشيفا، على جاسينتا أوستن، بقرار إجماع الحكام.