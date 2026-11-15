فوز الجزيرة والوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 15 نوفمبر /وام/ فاز فريق الجزيرة على بني ياس 1-0 في استاد محمد بن زايد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف رصيد بني ياس عند 6 نقاط.

كما فاز الوحدة على خورفكان 3-1، في استاد بني ياس.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط، وبقي خورفكان بلا رصيد من النقاط.

وضمن الجولة ذاتها تعادل كلباء مع شباب الأهلي 1-1 في استاد كلباء.

وبهذه النتيجة رفع كلباء رصيده إلى 5 نقاط، وشباب الأهلي إلى 6 نقاط.

وفي استاد آل مكتوم، تعادل يونايتد مع الشارقة 1-1، وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 4 نقاط، والشارقة إلى 5 نقاط.