"طحان الوثبة" بطل كأس حمدان بن راشد للخيول العربية بمضمار الشارقة

الشارقة في 15 نوفمبر /وام/ توج الشيخ عبّد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الجواد "طحان الوثبة" لياس للسباقات، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة تاج أوشي، بطلاً لسباق كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم اليوم ضمن حفل السباق الثاني لمضمار نادي الشارقة "لونجين" للسباق، وبرعاية "لونجين"، الراعي الرسمي لموسم السباق 2026–2027، وبمشاركة 82 من الخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، فيما بلغ مجموع الجوائز 350 ألف درهم.

وجاء فوز "طحان الوثبة" في الشوط الثالث، للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، تكافؤ (0 – 100) من خيول (إنتاج الإمارات)، لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 12 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم.

حضر التتويج فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة لونجين.

ونالت الفرس "أف منافية" لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، لقب السباق الافتتاحي المخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، تكافؤ (0 – 85) من خيول توليد الإمارات، لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 12 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم.

وخطف المهر "أس أس مجد" لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم.

ومنحت المهرة "بشاير" لعلي حداد، الثنائية للمدرب قيس عبود، والفارس برنارد بينيرو، بفوز مستحق بلقب الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1700 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم.

وقدم "هاكا دو سوليل" لخليفة سعيد الخييلي، بإشراف طحنون العلوي، وقياد حمد البوسعيدي، عرضاً فاق التوقعات في الشوط الخامس خصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، تكافؤ (0 – 80) لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم.

وكان "ايه أف الحازم" لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة الكساندر دا سيلفا، نجم الختام في الشوط السادس لسباق الخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، تكافؤ (0 – 70) لمسافة 2000 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم.