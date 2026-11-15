"أبوظبي للرياضات البحرية" يتصدر الجولة الخامسة من بطولة الإمارات للشراع

أبوظبي في 15 نوفمبر /وام/ أحرز نادي أبوظبي للرياضات البحرية، المركز الأول في الترتيب العام للجولة الخامسة من بطولة الإمارات للشراع الحديث، التي استضافها نادي أبوظبي يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، فيما حل نادي زوارق شاطئ دبي، في المركز الثاني، ونادي الحمرية ثالثاً.

وحضر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، رئيس نادي أبوظبي الفخري، مراسم تتويج الفائزين، وهنأ الأندية المشاركة، مؤكداً أهمية البطولة في اكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الشراع، وتعزيز التنافس بين المشاركين، بما يسهم في تطوير مستويات اللاعبين والارتقاء باللعبة في الدولة.

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود التنظيمية لنادي أبوظبي في استضافة منافسات الجولة وإنجاحها، مثمناً التعاون والتنسيق الذي أسهم في خروج البطولة بالصورة المنشودة.