الشارقة والفجيرة للفنون القتالية يتصدران بطولة الصداقة "الإماراتية الكورية" للتايكواندو





الشارقة في 15 نوفمبر/وام /توّج نادي الشارقة للألعاب الفردية بلقب منافسات الرجال ضمن النسخة العاشرة من بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو، محرزا 843 نقطة، و11 ميدالية منها 5 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات.

واختتمت البطولة مساء أمس على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة، وجاء ثانيا في فئة الرجال نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 535 نقطة، و9 ميداليات، منها 3 ذهبيات، وفضية، و5 برونزيات.





وأسفرت منافسات فئة السيدات عن فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول محققا 700 نقطة، و12 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، وفضية و7 برونزيات، وجاء ثانيا نادي الشارقة الرياضي للمرأة برصيد 674 نقطة، و8 ميداليات، منها 4 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية.

وتصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية فئة الشباب برصيد 997 نقطة، و11 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، وفضية، و 3 برونزيات، وجاء ثانيا نادي الشارقة للألعاب الفردية ب 532 نقطة، و9 ميداليات بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، و3 برونزيات.

كما حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب السيدات مسجلا 656 نقطة، وأحرز 9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات، وجاء ثانيا نادي الشارقة الرياضي للمرأة ب566 نقطة، وحقق 8 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتين.

توج الفائزين سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وسعادة محمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وسعادة لي وون إيك، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كوريا الشقيقة لدى دولة الإمارات، وسعادة المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي.