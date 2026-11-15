وفد من مملكة البحرين يطلع على أفضل الممارسات الأمنية بوزارة الداخلية

أبوظبي في 15 نوفمبر/وام/ استقبلت وزارة الداخلية وفداً من مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة العقيد إبراهيم محمد السادة، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والإبداع الإلكتروني، في زيارة عمل للاطلاع على أفضل الممارسات الأمنية، وأبرز المبادرات والمشاريع التطويرية، والأنظمة الحديثة المطبقة بالوزارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، وتبادل التجارب والخبرات العملية، بما يدعم جهود الارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الأمنية والشرطية.

واستهل الوفد زيارته في مركز وزارة الداخلية للابتكار، حيث استمع إلى شرح حول محتويات المركز وجهوده في تبني الابتكارات ضمن بيئة العمل المؤسسي، ودوره في توفير بيئة حاضنة للمبتكرين وأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية، كما قام الوفد بجولة في مختبر الابتكار التصنيعي، اطلع خلالها على الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة، والمشاريع الابتكارية الداعمة للجهود الأمنية، إلى جانب السياسات المتبعة لتشجيع الابتكار واستشراف مستقبل العمل الأمني في ظل التحول الرقمي.

وفي الإدارة العامة للسعادة، اطلع الوفد على الخطط والبرامج والمبادرات الإستراتيجية الداعمة للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، والتي تتولى الإدارة تنفيذها على مدار العام، وتستهدف العاملين والمنتسبين والمتعاملين من مختلف شرائح المجتمع.

كما شملت الزيارة غرفة عمليات المساندة الأمنية الذكية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني، حيث تعرف الوفد على الأنظمة المستخدمة في تشغيل الغرفة، والتجهيزات الحديثة ووسائل المتابعة التقنية للأنظمة الفنية، إلى جانب عدد من التقنيات المبتكرة والأنظمة الشرطية الذكية المستخدمة في مجالات المساندة والدعم وتحليل البيانات الحيوية وتوفيرها.

وفي مركز تحليل البيانات الاتحادي، تعرف الوفد على دور المركز في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها مع خبرات العنصر البشري، كما اطلع على جهود المركز في تطوير نماذج التحليل التي تدعم العمليات الشرطية، وأبرز الأنظمة والحلول الذكية التي تسهم في تعزيز القدرات التحليلية وسرعة الاستجابة، ودعم متخذي القرار من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة.