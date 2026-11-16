شرطيات برازيليات يستعرضن في القمة الشرطية العالمية تجارب الأمن والذكاء الاصطناعي

دبي في 16 نوفمبر / وام / استعرضت مشاركات برازيليات في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر ثلاثة أيام، تجاربهن في مجالات العمل الشرطي والأمني، شملت الصحة النفسية للعاملين في الشرطة، وحماية الشخصيات المهمة، والوقاية من العنف ومكافحة المخدرات، إلى جانب تعزيز دور المرأة في القطاع الأمني.

أكدت المشاركات أهمية القمة في تبادل الخبرات الدولية والاطلاع على أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الشرطي وتعزيز الأمن العام.وقالت أماندا، مسؤولة تحقيقات في الشرطة المدنية بولاية بارا البرازيلية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش القمة، إن مشاركتها تتضمن تقديم محاضرة حول الصحة النفسية للعاملين في الشرطة المدنية بالبرازيل، بهدف استعراض التجربة البرازيلية في هذا المجال وتبادل الخبرات والمعارف مع المختصين من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن القمة تتيح فرصة للاطلاع على الابتكارات التقنية الحديثة، خصوصاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإمكانات توظيفها في تعزيز الأمن المجتمعي والأمن العام، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير العمل الشرطي ومواكبة التطورات التكنولوجية.

من جانبها، أكدت العقيد ليزيت، من الشرطة العسكرية بولاية بياوي البرازيلية، في تصريح مماثل لـ«وام»، أن مشاركتها في القمة بصفتها متحدثة إلى جانب خمس شرطيات أخريات من البرازيل، تهدف إلى استعراض التجربة البرازيلية في مجال الأمن العام، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الأجهزة الشرطية والأمنية من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن المشاركة تتيح الاطلاع على التجارب والممارسات الدولية ونقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى الولايات البرازيلية، مشددة على أهمية التعاون والتواصل بين الأجهزة الشرطية حول العالم لتطوير منظومة أمنية تتسم بالجودة والكفاءة والفاعلية.

بدورها، أكدت فاتا بيرولا نيغرا، الشرطية العسكرية والكاتبة البرازيلية من ولاية ساو باولو، والمتخصصة في الوقاية من العنف ومكافحة المخدرات، أن مشاركتها في القمة تهدف إلى استعراض التجربة البرازيلية في مجالات الوقاية من العنف ومكافحة المخدرات، وإبراز دور المرأة ومساهمتها في منظومة الأمن على المستوى الدولي.

وقالت في تصريح لـ«وام» إن مشاركتها إلى جانب عدد من الشرطيات من مختلف الولايات البرازيلية تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الأمنية، والتعرف إلى أحدث الممارسات والتطورات العالمية في العمل الشرطي والأمني.

وأعربت عن اعتزازها بالمشاركة في القمة، التي تتيح التواصل مع القيادات والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، والاطلاع على تجاربهم وخبراتهم في المجالات الأمنية.

من جهتها، أكدت سوزانا دو فالمور، العميلة الخاصة في الشرطة الاتحادية البرازيلية، أن مشاركتها في القمة تتضمن تقديم محاضرة متخصصة حول أمن وحماية الشخصيات المهمة، إلى جانب المشاركة في جلسة نقاشية مع ست شرطيات برازيليات من أجهزة شرطية وولايات مختلفة.

وأوضحت في تصريح لـ«وام» أن الجلسة تسلط الضوء على دور المرأة في العمل الشرطي، من خلال استعراض المسيرات المهنية والتجارب التي خاضتها المشاركات في مختلف الأجهزة الأمنية، معربة عن اعتزازها بالمشاركة للمرة الأولى في القمة الشرطية العالمية بدبي.

وفي السياق ذاته، أكدت جياني كولديبيلا، العاملة في مجال المؤسسات الإصلاحية بالبرازيل، أن مشاركتها في القمة تمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المختصين في المجالات الأمنية والشرطية من مختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.

وقالت في تصريح لـ«وام» إنها تشارك في إعداد كتاب يتناول دور المرأة وإسهاماتها في قطاع الأمن والسلامة العامة في البرازيل، بالتعاون مع دار نشر برازيلية، مشيرة إلى أهمية القمة في بناء علاقات مهنية مع الخبراء والمتخصصين الدوليين، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الدولي إلى جانب زميلاتها من مختلف الولايات البرازيلية، مؤكدة أهمية التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين العاملين في المجالات الأمنية.