"الثقافة والسياحة – أبوظبي" توقع 9 اتفاقيات لتعزيز الحركة السياحية إلى الإمارة

لندن في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، توقيع وتجديد 9 اتفاقيات مع شركاء قطاع السفر والسياحة، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن 2026، بهدف استقطاب المزيد من الزوار، وزيادة الحجوزات السياحية، وتشجيع إطالة مدة الإقامة في الإمارة على مدار العام. وتركز سبع اتفاقيات على السوق البريطانية، فيما تشمل الاتفاقيتان الأخريان تجديد الشراكات العالمية مع «بوكينج دوت كوم» و«هوتيل بيدز»، لتوسيع نطاق الترويج لأبوظبي وتعزيز حضورها في الأسواق السياحية الدولية.

وشملت الاتفاقيات في المملكة المتحدة شركات «بست آت ترافيل»، و«ديستينيشن 2»، و«إليفيت دي إم سي»، و«كينوود ترافيل»، و«لاف هوليدايز»، و«لاكشري هوليدايز»، و«ساوثهول ترافيل»، بهدف تكثيف الحملات الترويجية واستقطاب شرائح أوسع من المسافرين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الطلب المتنامي على زيارة أبوظبي من السوق البريطانية، التي تُعد من أبرز الأسواق المصدّرة للسياح إلى الإمارة، مدعومة بتنوع المعالم الثقافية والترفيهية والتجارب العائلية، إلى جانب المؤشرات الإيجابية للحجوزات المسبقة لعام 2027.

وأكد عبدالله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن المعرض مثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع حضور أبوظبي في الأسواق السياحية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجديدة تسهم في تسهيل اكتشاف الإمارة وحجز الرحلات إليها، وتشجيع الزوار على استكشاف معالمها وإطالة مدة إقامتهم.

وأضاف أن الدائرة تواصل جهودها للتعريف بالتراث الثقافي للإمارة وتقاليد الضيافة الإماراتية الأصيلة وتجاربها السياحية المتنوعة على مدار العام.

وعلى الصعيد الدولي، جددت الدائرة شراكتها مع «بوكينج دوت كوم» ووسعت نطاقها لتعزيز الترويج للإمارة في الأسواق العالمية، فيما جددت شراكتها الاستراتيجية مع «هوتيل بيدز» للعام الخامس على التوالي، بهدف زيادة الطلب على الإقامة الفندقية وتوسيع شبكة توزيع المنتجات السياحية في أبوظبي ومنطقة العين.

وتندرج الاتفاقيات ضمن جهود الدائرة لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، ودعم النمو المستدام للقطاع السياحي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار على مدار العام.