جامعة العين تحتفل بتخريج الدفعة الـ 20 من طلابها

أبوظبي في 16 نوفمبر / وام / احتفلت جامعة العين بتخريج الدفعة الـ 20 من طلابها خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية وحضور الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجامعة.

كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأصحاب السعادة ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، ورؤساء الوحدات والأقسام والمراكز في الجامعة، وأولياء أمور الخريجين.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، عن اعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الجامعة، مؤكداً أن تخريج الأجيال المؤهلة علمياً ومهنياً يجسد رؤية دولة الإمارات التي جعلت من بناء الإنسان والاستثمار في قدراته أولوية وطنية وركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة.

وقال: "نفخر اليوم بخريجي جامعة العين الذين يمثلون امتداداً لمسيرة وطن آمن بأن العلم أساس التقدم، وأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمستقبل. وإن ما نحتفي به اليوم لا يقتصر على إنجاز أكاديمي، بل يمتد إلى ما سيقدمه هؤلاء الخريجون من إسهامات نوعية في ميادين العمل المختلفة، وما سيتركونه من أثر إيجابي في مجتمعهم ووطنهم».

وأضاف أن جامعة العين تواصل أداء دورها في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمساهمة في تحقيق التطلعات الوطنية، مشيراً إلى أهمية تزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات والقيم التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

من جانبه ، أكد الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العين، أن الاحتفاء بتخريج الدفعة العشرين يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة، ويعكس ما حققته من تطور ونمو على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الإنجاز الحقيقي للمؤسسات التعليمية لا يُقاس بعدد خريجيها فحسب، بل بما يحققونه من نجاحات وما يتركونه من أثر في مجتمعاتهم.

وقال: «نعتز اليوم بكوكبة جديدة من خريجي جامعة العين، الذين يحملون معهم حصيلة سنوات من العلم والمعرفة، وينطلقون نحو مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز. ونؤمن بأن خريجينا هم سفراء الجامعة في مختلف ميادين العمل، وأن نجاحاتهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع تمثل امتداداً لرسالتنا الأكاديمية، وتجسيداً لالتزامنا بإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن».

من جانبه، أعرب الدكتور عامر قاسم، رئيس جامعة العين، خلال كلمته في الحفل، عن فخره واعتزازه بخريجي الدفعة العشرين، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة، وتجسد التزامها الراسخ بتقديم تعليم نوعي يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة والتميز في مختلف المجالات.

وقال: «إن فخرنا في جامعة العين لا يقتصر على ما يحققه طلبتنا من نجاح خلال سنوات دراستهم، بل يمتد إلى ما يصنعونه من أثر بعد تخرجهم، حين تتحول المعرفة إلى إنجاز، والطموحات إلى إسهامات حقيقية في خدمة المجتمع. فنحن نفخر بدولة الإمارات التي أتاحت لأبنائها فرص التميز والريادة، ونفخر بخريجينا الذين يجسدون بعلمهم وعملهم قيم العطاء والمسؤولية والانتماء».

وأضاف أن جامعة العين تواصل تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز منظومتها التعليمية والبحثية بما يواكب المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن نجاح الخريجين في مسيرتهم المهنية وإسهاماتهم في مختلف القطاعات يمثلان أحد أهم مؤشرات نجاح الجامعة في تحقيق رسالتها التعليمية والمجتمعية.

وبلغ إجمالي خريجي الدفعة العشرين 1198 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية، منهم 679 من برامج البكالوريوس، و121 من برامج الماجستير، و398 من برامج الدبلوم المهني، ينتمون إلى كليات الهندسة، والصيدلة، والقانون، والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال، والاتصال والإعلام.