"الصحة" تستعرض التجربة الإماراتية في مواجهة تغير المناخ خلال (COP31) بتركيا

أنطاليا في 16 نوفمبر/وام/ أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود بين القطاعات الصحية والبيئية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة، من أجل حماية صحة المجتمعات، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الوزارة في أعمال مؤتمر الأطراف (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية ، عبر عدد من الحوارات رفيعة المستوى والجلسات التخصصية، بحضور ممثلين عن رئاسات مؤتمرات الأطراف الحالية والسابقة، ومنظمة الصحة العالمية، والتحالف من أجل العمل التحولي بشأن المناخ والصحة (ATACH)، إلى جانب عدد من الخبراء والشركاء الدوليين.

تناولت النقاشات أهمية ترسيخ الصحة ضمن أولويات أجندة المناخ العالمية، وركزت على ضمان استمرارية الجهود الدولية في مجالي المناخ والصحة، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة، بهدف تعزيز استدامة العمل المناخي المرتبط بالصحة، وتسريع تنفيذ الالتزامات العالمية، وتطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، بما يرفع جاهزية النظم الصحية ويعزز قدرتها على الصمود.

واستعرض الوفد أبرز الإنجازات والمبادرات الوطنية في مجال المناخ والصحة، إلى جانب التجربة الإماراتية في تعزيز قدرة المنظومة الصحية على التكيف مع آثار تغير المناخ، وبناء نظم صحية مستدامة ومرنة، ودمج الاعتبارات الصحية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالمناخ.

وتتزامن المشاركة مع إطلاق الوزارة خلال الفترة الماضية "خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031"، وهي خطة وطنية لحماية أفراد المجتمع من التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي، وضمان استمرار توفر الخدمات الصحية عند ارتفاع التحديات المرتبطة بالمناخ.

وأسهمت المخرجات التاريخية لمؤتمر الأطراف (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات، في تعزيز الزخم الدولي لملف المناخ والصحة، ودعم تحويل الالتزامات والتعهدات العالمية إلى مبادرات وإجراءات عملية تعزز صحة الإنسان ومرونة المجتمعات.

تأتي مشاركة الوزارة في (COP31) امتداداً للدور الريادي لدولة الإمارات في إدراج الصحة ضمن أجندة العمل المناخي العالمي.