معهد الشارقة للتراث يختتم مشاركته بمعرض الكتاب

الشارقة في 16 نوفمبر/وام/ اختتم معهد الشارقة للتراث مشاركته في فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي أقيمت تحت شعار "من صنع الحكايات" .

قدّم المعهد خلال المعرض برنامجاً ثقافياً متنوعاً جمع بين الجلسات الحوارية والعلمية المتخصصة وتوقيع الإصدارات البحثية الجديدة إلى جانب استعراض أكثر من 1300 عنوان من إصداراته السابقة في مشاركة عكست ثراء تجربته المؤسسية واتساع اهتماماته البحثية والتوثيقية ورسّخت مكانته منصةً معرفية فاعلة تسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز حضور التراث في الحراك الفكري المعاصر.

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد أن مشاركة المعهد تأتي امتداداً لرسالته العلمية والثقافية في حفظ التراث وصونه وتعزيز حضوره في المشهد المعرفي من خلال تقديم محتوى يجمع بين البحث العلمي والتوثيق والإبداع الثقافي ويفتح آفاقاً جديدة للتعريف بالموروث الإماراتي والعربي والإنساني.

وأوضح أن جناح المعهد بما شهده من جلسات علمية وحوارية وثقافية وإصدارات معرفية جديدة إلى جانب رصيده الممتد الذي يتجاوز 1300عنوان شكل مساحة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار ونافذة لإيصال المعرفة التراثية إلى مختلف فئات المجتمع.

من جانبه أكد سعادة أبوبكر الكندي مدير المعهد أن تنوع البرنامج المصاحب للمشاركة أتاح للجمهور فرصة التعرف إلى جوانب متعددة من التراث ومناقشة قضاياه وتحديات حفظه وتوثيقه ونقله إلى الأجيال فيما عكست الإصدارات الجديدة حجم الجهد المتواصل في مجال التأليف والتحقيق والدراسات التراثية .

ووقعت وزارة الثقافة اتفاقية تعاون مشترك مع معهد الشارقة للتراث في جناح الوزارة ضمن فعاليات الدورة الـ45 من المعرض بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتراثية وتوحيد الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي المادي وغير المادي وإبراز حضوره محلياً ودولياً.