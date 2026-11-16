الفارس شادي غريب يحصد لقب بطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز

دبي في 16 نوفمبر/وام/ توّج الفارس السوري شادي غريب على صهوة "كبرنيت دي مارش" بكأس جائزة لونجين الكبرى لبطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز فئة "النجمتين" في نسختها الخامسة.

أقيمت منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، وتضمنت 9 منافسات بمركز الإمارات للفروسية التابع لنادي دبي للفروسية.

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 1.45 متر" وتنافس فيها 43 فارسة وفارسا يمثلون 13 دولة من جملة 35 دولة حول العالم شارك فرسانها في منافسات البطولة.

وبفارق التوقيت أنهى (غريب) جولة التمايز محققا 44.21 ثانية، وحصد جائزة المركز الثاني (مشترك) الفارس الشاب الشيخ خالد سلطان القاسمي، مع الجواد "جاك ـ ليسكو زد"، بزمن قدره 44.78 ثانية، وبالزمن نفسه أنهى الفارس سعيد محمد المازمي جولة التمايز مع الجواد "باسيون في دي دونكوي".

وأحرز فرسان الإمارات المزيد من المراكز المتقدمة في جائزة لونجين الكبرى، منها المركز الرابع للفارس محمد أحمد العويس مع "فارا دي بيفيور"، والمركز الخامس للفارس محمد سعيد الغرير مع الجواد "كيليان إس" والمركز السادس للفارس الشيخ علي جمال النعيمي مع الفرس "شا بيتكير بي إس".

وشهدت منافسات اليوم الثاني فوز الفارس موفي عويضة الكربي بمركز الصدارة على قائمة المتأهلين الثانية لمنافسة الجائزة الكبرى على صهوة الفرس "مايسلف اف زد"، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 1.40 متر.

كما شارك 61 فارسا وفارسة في منافسة دولية من الفئة الوسطى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز 1.30 متر، وحقق جائزة المركز الأول الفارس الإيطالي سيمون كواتا على صهوة الفرس "أول ستار زد".

وأسفرت المنافسة قبل الأخيرة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 1.30 متر عن فوز فرسان الإمارات بالمراكز الثلاثة الأولى، عبر الفارسة علياء عدنان المهيري مع الجواد "سنتو دو روت"، والفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد "كاش بلو بي اس"، والفارسة نادية عبد العزيز تريم مع الفرس "سوفاني فان داسغم".

كما فاز الفارس السوري ليث غريب على صهوة الفرس (أليت بونتس)، بالمركز الأول في منافسات تجميع النقاط بـ (الجوكر) من جولة واحدة.

وتوّج الفائزين الدكتور حسن الإمارا، وسيلفيا سيم عن (فيرتوس) منظمة البطولة، وحسام زميت ممثل أتحاد الفروسية والسباق رئيس قسم قفز الحواجز في اتحاد الفروسية، وطاهرة أحمد، مديرة مركز الإمارات للفروسية.