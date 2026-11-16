"انشر" يجمع خريجي مساراته بخبراء النشر العربي لتبادل الخبرات ومناقشة تحديات القطاع

الشارقة في 16 نوفمبر/وام/ جمع لقاء شهدته فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب خريجي دفعات ومسارات مختلفة من صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" في جلسة للتواصل وتبادل التجارب استعرضوا خلالها تطور مشاريعهم منذ تخرجهم وتشاركوا الخبرات التي اكتسبوها والتحديات التي واجهوها خلال عملهم في قطاع النشر.

أعقبت اللقاء جلسة حوارية جمعت الخريجين بمجموعة من خبراء صناعة النشر العربية أتاحت لهم طرح أسئلتهم ومناقشة التحديات العملية التي تواجه مشاريعهم والاستفادة من تجارب المشاركين وخبراتهم في إدارة دور النشر وتطوير أعمالها.

وشارك في اللقاء عدد من العاملين في قطاع النشر من بينهم أحمد رشاد من الدار المصرية اللبنانية والدكتورة فاطمة البودي من دار العين وشريف بكر ورانيا بكر من دار العربي للنشر والتوزيع وياسمين الكواكبي من دار الينبع ومحمد عبدالمنعم من دار سما إلى جانب ممثلين عن مؤسسة "آراب بوك فيرس" وخبراء آخرين في القطاع.

حضر اللقاء راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين وإيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب وتامر سعيد مدير وكالة الشارقة الأدبية.