مكتب دبي للأفلام يبرز دور الألعاب الإلكترونية في التوعية المناخية بـ "COP31"

أنطاليا - تركيا في 16 نوفمبر/وام/ شارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، في جلسة نقاشية بعنوان "الألعاب من أجل المناخ: الصناعات الإبداعية لدعم العمل المناخي"، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع شركة "إتش بي" (HP)، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، وذلك في إطار جهود دبي لتعزيز دور الصناعات الإبداعية والتقنيات الحديثة في خدمة القضايا المجتمعية والبيئية، وتوظيف الإمكانات المتنامية لصناعة الألعاب الإلكترونية في نشر الوعي بالتحديات العالمية وإحداث تأثير إيجابي ومستدام.

وتحدث خلال الجلسة فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث تناولت المناقشات إمكانات الألعاب الإلكترونية والتقنيات الناشئة في تعزيز الوعي بالتغير المناخي، ودور الصناعات الإبداعية في إشراك الأجيال الشابة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية في تطوير المهارات الرقمية وتهيئة الفرص للشباب للمساهمة في الاقتصاد الأخضر.

وأكد فيصل كاظم أن صناعة الألعاب الإلكترونية أصبحت تتجاوز دورها التقليدي بوصفها وسيلة للترفيه، لتشكل منصة مؤثرة للتواصل والتعلم والتفاعل مع القضايا العالمية، مشيراً إلى أن دبي تدرك الإمكانات الكبيرة لهذه الصناعة في تقديم محتوى إبداعي هادف، يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والمسؤولية المجتمعية.

وقال كاظم: نؤمن في دبي بقدرة الألعاب الإلكترونية على إحداث تأثير إيجابي يتجاوز حدود الترفيه، من خلال تعزيز الوعي بالقضايا البيئية والمجتمعية، وإلهام الشباب لتقديم أفكار مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف ان دبي تواصل تطوير بيئة داعمة لصناعة الألعاب الإلكترونية، وتنمية المواهب والمهارات الرقمية، وتشجيع إنتاج محتوى إبداعي قادر على المنافسة عالمياً، بما يعزز دور هذه الصناعة في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية.

وشارك في الجلسة إلى جانب فيصل كاظم، سردار أورجار، المدير العام لشركة "إتش بي" في تركيا، فيما أدار النقاش غوكهان ديكمنر، كبير المستشارين الفنيين للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمهارات لدى مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقشت الجلسة، التي أقيمت تحت عنوان "كيف يمكن للتكنولوجيا والصناعات الإبداعية ومشاركة القطاع الخاص دعم الوعي بالمناخ والمناصرة المناخية؟"، سبل الاستفادة من الألعاب الإلكترونية والتجارب الرقمية التفاعلية في تعزيز فهم الشباب للقضايا المناخية، وتحفيزهم على ابتكار حلول جديدة، فضلاً عن دور القطاع الخاص في ربط المهارات الإبداعية والرقمية بالفرص الناشئة في الاقتصاد الأخضر.

وتضمن الحدث استعراض نتائج مبادرة "Games for Climate Game Jam"، التي أتاحت للمطورين الشباب توظيف مهاراتهم التقنية والإبداعية في تصميم ألعاب إلكترونية تتناول قضايا التغير المناخي، حيث جرى تقديم الألعاب الثلاث الفائزة من خلال عروض مرئية ورسائل مسجلة من الفرق المطورة.

وتعكس مشاركة مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في هذه الجلسة الاهتمام المتزايد بدور الألعاب الإلكترونية بوصفها إحدى الصناعات الإبداعية القادرة على الجمع بين النمو الاقتصادي والتأثير المجتمعي الإيجابي، بما ينسجم مع جهود دبي لتطوير منظومة متكاملة لصناعة الألعاب والمحتوى الرقمي، وتعزيز حضورها في النقاشات الدولية حول مستقبل الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والاستدامة.