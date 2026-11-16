هند بنت مكتوم : الاستثمار في مواهب الأبناء استثمار في مستقبل الوطن

دبي في 16 نوفمبر/وام/أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة أن الاستثمار في عقول الأبناء ومواهبهم هو استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره مشيرة إلى أن الطفولة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه نهضة المجتمعات وأن رعاية المواهب الناشئة وتحفيز الطاقات الواعدة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية.

جاء ذلك في كلمة سموها التي ألقتها بالنيابة عنها سعادة أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة خلال حفل تكريم الفائزين في الموسم الثامن والعشرين الذي أقيم اليوم في قاعة الزاهية بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي وشهد الاحتفاء بـ131 فائزا وفائزة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من بينهم 13 من أصحاب الهمم إلى جانب تكريم المؤسسات الراعية والداعمة للجائزة.

وأوضحت سموها أن الجائزة تواصل مسيرتها في اكتشاف المواهب الناشئة وتحفيز الطاقات الواعدة وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز لدى الأطفال والنشء مؤكدة حرصها منذ انطلاقتها على توفير بيئة حاضنة للإبداع تتيح للأطفال التعبير عن قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى إنجازات واعدة.

وأضافت سموها أن فوز 131 مشاركاً ومشاركة في هذا الموسم يعكس ثمرة الجهود المشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في رعاية المواهب ويؤكد اتساع نطاق الجائزة ووصول رسالتها إلى مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعزز مكانتها منصة تربوية وإبداعية تسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وثمنت سموها جهود أولياء الأمور والمعلمين وكل من أسهم في دعم الأطفال وتشجيعهم على المثابرة والتميز مؤكدة أن كل موهبة تستحق الرعاية وكل فكرة واعدة تستحق من يؤمن بها ويفتح أمامها آفاق النمو والنجاح.

وتطرقت إلى ما تحمله الذكرى الخامسة والخمسون لعيد الاتحاد من معاني الوحدة والانتماء والولاء بالتزامن مع استذكار تضحيات شهداء الوطن في يوم الشهيد مؤكدة أن بناء الإنسان يظل أعظم استثمار في مسيرة الوطن وأن غرس قيم المواطنة والمسؤولية والعطاء في نفوس الأبناء يمثل امتداداً لنهج الآباء المؤسسين وضمانة لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

من جانبها أكدت سعادة أمينة الدبوس أن مسيرة الجائزة الممتدة على مدى 28 عاماً رسخت مكانتها منصة رائدة لاكتشاف المواهب واحتضان الإبداع والابتكار مشيرة إلى أن أثرها لا يقتصر على تكريم الإنجازات بل يمتد إلى تمكين الأطفال ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم وبناء مستقبل أكثر إبداعاً.

وأوضحت الدبوس أن الجائزة شهدت خلال مسيرتها تطوراً في رؤيتها وبرامجها انتقلت من التركيز على تكريم الإنجازات إلى الاهتمام باكتشاف المواهب في مراحل مبكرة والعمل على تنميتها إلى جانب توسيع مجالات المشاركة ومواكبة المتغيرات وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع بما يتيح للأطفال فرصاً أوسع للتعبير عن إمكاناتهم وتحويل مواهبهم إلى إنجازات مستدامة.

وأشارت إلى أن وصول عدد المكرمين في الموسم الحالي إلى 131 فائزاً وفائزة من بينهم 13 من أصحاب الهمم يعكس تنوع الطاقات الإبداعية التي تحتضنها الجائزة ويؤكد أهمية توفير الفرص المتكافئة أمام جميع الأطفال للمشاركة والتميز لافتة إلى أن كل طفل يمتلك موهبة تستحق أن تُكتشف وإبداعاً يستحق أن يُمنح الفرصة ليضيء المستقبل.

وثمنت الدبوس دور الأسر والمعلمين والشركاء في دعم مسيرة الجائزة وتحقيق أهدافها مؤكدة أن رعاية الإبداع مسؤولية تتطلب تضافر الجهود وأن تمكين الأطفال اليوم هو استثمار في أجيال الغد وقدرتها على الإسهام في تنمية المجتمع.

وقدمت مدرسة الخوانيج مجموعة من الفقرات الاستعراضية وجرى تكريم الفائزين والفائزات في مختلف فئات الجائزة تقديراً لإبداعاتهم ومواهبهم وإنجازاتهم.

وشهد الحفل أيضا تكريم المؤسسات الراعية والداعمة وفي مقدمتها "وصل العقارية" وهيئة كهرباء ومياه دبي تقديراً لمساهمتهما في دعم الجائزة ومبادراتهما الهادفة إلى رعاية الطفولة واكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدى الأجيال الناشئة.

وجسد الحفل في موسمه الثامن والعشرين استمرار رسالة الجائزة في جعل الإبداع مساراً للتعلم والتميز وتعزيز ثقافة الاهتمام بمواهب الأطفال وترسيخ الشراكة المجتمعية في إعداد جيل يمتلك أدوات الابتكار ويكون قادراً على المشاركة في صناعة مستقبل الوطن.