شرطة دبي تستعرض أحدث ابتكاراتها الأمنية في القمة الشرطية العالمية

دبي في 16 نوفمبر / وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، مجموعة من المشاريع والمنصات الذكية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز كفاءة التحقيقات والاستجابة الميدانية، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخبرات الشرطية العالمية وتطوير أساليب التدريب، بما يسهم في رفع الجاهزية الأمنية وتحسين جودة الخدمات الشرطية.

وأكد النقيب خالد محمد، من غرفة عمليات مراكز الشرطة الذكية في القيادة العامة لشرطة دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أن مشروع "المحقق الذكي" يهدف إلى تطوير إجراءات تلقي الشكاوى والتحقيق الأولي باستخدام التقنيات الذكية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل الشرطي.

وأوضح أن النظام يتيح تسجيل إفادات مقدمي الشكاوى بصورة آلية ومنظمة، بدلاً من الاعتماد الكامل على المقابلة المباشرة مع ضابط التحقيق، إذ يتولى "المحقق الذكي" جمع المعلومات وتوثيق الإفادات وإحالتها إلى الضابط المختص لمراجعتها واعتمادها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن النظام يدعم حالياً سبع لغات، مع خطط لإضافة لغات أخرى مستقبلاً، بما يسهم في تسهيل التواصل مع المتعاملين من مختلف الجنسيات، وتقليل التحديات المرتبطة باللغة، واختصار الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات.

وأضاف أن شرطة دبي لديها حالياً 33 مركزاً للشرطة الذكية على مستوى الإمارة، لافتاً إلى وجود توجه لإتاحة الخدمة عبر هذه المراكز خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الشرطية ويرفع كفاءة تقديمها.

من جانبه، أكد موسى عريقات، من القيادة العامة لشرطة دبي، أن شرطة دبي أطلقت "منصة الخبراء"، بوصفها أول منصة عالمية متخصصة في جمع الخبراء الشرطيين من مختلف دول العالم ضمن منظومة موحدة، تتيح للجهات الأمنية والشرطية الوصول إلى خبراتهم والتواصل معهم مباشرة، بما يعزز تبادل المعرفة والتعاون الأمني الدولي.

وأوضح أن المنصة تهدف إلى إنشاء مركز عالمي يجمع الخبراء في مختلف التخصصات الشرطية، ويتيح لهم تسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم المهنية، على أن تخضع طلبات التسجيل لإجراءات تدقيق وتحقق دقيقة تشمل المؤهلات العلمية والخبرات التخصصية والجوانب الأمنية، قبل اعتماد الخبراء وإدراجهم رسمياً في المنصة.

وأشار إلى أن المنصة تشمل تخصصات التحريات والأدلة الجنائية والجرائم الإلكترونية وغيرها من المجالات الشرطية، وتتميز بتركيزها على الخبرات الشرطية المتخصصة على المستوى العالمي، بما يمكّن الجهات المستفيدة من الوصول إلى الخبراء المناسبين لاحتياجاتها والاستفادة من معارفهم وتجاربهم.

و أوضح أن المنصة استقبلت نحو 15 طلب تسجيل بالتزامن مع إطلاقها اليوم، فيما تخضع الطلبات لإجراءات التحقق والاعتماد، لافتاً إلى أن التسجيل والتواصل مع الخبراء متاحان مجاناً خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن المنصة تتيح التواصل المباشر بين الجهات المستفيدة والخبراء المعتمدين، على أن تُترك الترتيبات التعاقدية المتعلقة بالمشاريع والخدمات الاستشارية للطرفين، دون تدخل من شرطة دبي في إبرام العقود، مشيراً إلى أن إطلاق المنصة يمثل المرحلة الأولى من المشروع، مع إمكانية تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها مستقبلاً.

من جهتها، ذكرت خولة أحمد ناصر، من قسم تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية بإدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، أن شرطة دبي تستعرض "منصة الخرائط العملياتية الذكية"، التي تعتمد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية من شركة "إزري" (Esri)، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدمج وتحليل البيانات الجغرافية المكانية والأمنية والتشغيلية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز الوعي الميداني ورفع كفاءة العمليات الشرطية.

وأوضحت أن المنصة تتيح جمع البيانات الأمنية والتشغيلية وعرضها عبر شاشة موحدة تتضمن خرائط تفاعلية ولوحات معلومات ذكية، بما يمكّن متخذي القرار من متابعة المستجدات الميدانية وتحليل أنواع البلاغات والتعرف إلى الأنماط والمؤشرات الأمنية من خلال منظومة متكاملة.

وأضافت أن المنصة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية لدراسة البيانات واستشراف السيناريوهات المستقبلية والتنبؤ بالمستجدات المحتملة استناداً إلى المعطيات والمؤشرات المتاحة، بما يدعم التخطيط الاستباقي ويساعد على اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة.

وأشارت إلى أن توحيد البيانات في منصة جغرافية ذكية يتيح لمتخذي القرار تكوين صورة شاملة عن الوضع الميداني من خلال شاشة واحدة، بما يسهم في تسريع الاستجابة للبلاغات، وتعزيز الوعي الأمني ورفع كفاءة إدارة العمليات الشرطية.

بدوره، أوضح سلطان عيسى أهلي، من أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية طورت برنامج "المشاة الذكي"، الذي يعتمد على المحاكاة الافتراضية لتعليم المرشحين الحركات العسكرية، بهدف تسريع العملية التدريبية وتسهيل اكتساب المهارات، إلى جانب تعزيز السلامة والوقاية من الإصابات أثناء التدريب.

وأضاف أن البرنامج يتيح للمرشحين تعلم مختلف الحركات العسكرية من خلال عروض مرئية افتراضية، تشمل تدريبات المشاة الأساسية والمشاة بالسلاح والعصا والسيف والعلم، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع كفاءة التدريب.

وأشار إلى أن البرنامج يوفر شرحاً تفصيلياً لكل حركة عسكرية، يتضمن كيفية تنفيذها والغرض منها وتوقيت تطبيقها والأخطاء الشائعة المرتبطة بها، إلى جانب معلومات حول الإصابات المحتملة وطرق الوقاية منها، بما يساعد المرشحين على مراجعة الحركات العسكرية وإتقان أدائها، واختصار وقت التدريب والحد من الإصابات المحتملة.