مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تنظم فعالية "أسرة تبتكر وأجيال تلهم"

دبي في 16 نوفمبر / وام / نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، فعالية شهر الابتكار 2026 تحت شعار "أسرة تبتكر وأجيال تلهم"، بالتزامن مع فعاليات "الإمارات تبتكر 2026" و"عام الأسرة"، وذلك في مقر المؤسسة بدبي.

تضمنت الفعالية، مجموعة من العروض العلمية وورش العمل والمسابقات والتحديات والأنشطة التفاعلية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتصنيع الرقمي، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة للابتكار والمبتكرين، إلى جانب طلبة المدارس وطلبة المركز وأسرهم وموظفي المؤسسة وأبنائهم.

وذكرت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار ان هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المركز لتعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع الطلبة والأسر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال التجربة والتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية المهارات الإبداعية والابتكارية لدى الأجيال الجديدة.

وأضافت ان مشاركة الجهات العلمية والمجتمعية في الفعالية تعكس أهمية الشراكة في توفير تجارب تعليمية وتطبيقية تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب دعم دور الأسرة في تشجيع الأبناء على التعلم والاستكشاف وتطوير الأفكار.

وتضمن برنامج الفعالية عرضاً علمياً افتتاحياً، إلى جانب مسابقات وتحديات تفاعلية، أعقبها عرض علمي ومجموعة من الورش التي تقدمها الجهات المشاركة.

وشاركت جمعية العلوم والتكنولوجيا بورشة Wind Tunnel Test، التي تناولت المبادئ الهندسية للديناميكا الهوائية، وتعرّف المشاركين إلى كيفية محاكاة حركة الهواء واختبار مقاومة الأجسام. كما قدمت جمعية المخترعين الإماراتية ورشة حول الطاقة المتجددة، تعرف خلالها الطلبة إلى مصادر الطاقة المتجددة، ومنها الشمس والرياح والمياه، وكيفية تحويلها إلى طاقة كهربائية، إلى جانب تشجيعهم على تقديم أفكارهم الخاصة في هذا المجال.

وشارك نادي الفجيرة العلمي بورشة mBlock Robot، التي قدمت تجربة تفاعلية تجمع بين الميكانيكا والإلكترونيات والبرمجة، بهدف تعريف الأطفال والطلبة بمبادئ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما قدمت شركة إديو ستريم ورشة تحدي الروبوت، أتاحت فيها للمشاركين التعرف إلى مبادئ الروبوتات والبرمجة من خلال تنفيذ مهام عملية باستخدام روبوتات تعليمية ضمن تجربة تفاعلية وتنافسية.

وشملت المدارس المشاركة في الفعالية مدارس حماية، ومدارس دبي في ند الشبا والخوانيج والبرشاء، والمدرسة الأهلية بالشارقة.

واستقطبت الفعالية نحو 100 مشارك من موظفي المؤسسة وأبنائهم وموظفي مباني الحضيبة، إلى جانب مجموعة من طلبة المدارس وطلبة المركز وأسرهم.