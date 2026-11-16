القافلة الوردية تجري نحو 19 ألف فحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي

الشارقة في 16 نوفمبر / وام / اختتمت القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان حملتها لشهر التوعية بسرطان الثدي بعد شهرٍ حافل بالأنشطة والفعاليات التي امتدت إلى مختلف أنحاء دولة الإمارات ونجحت خلالها في إجراء 18667 فحصاً للكشف عن سرطان الثدي.

وحملت حملة هذا العام شعار "ما زال لدينا الكثير" انطلاقاً من فكرة بسيطة مفادها أن الحياة مليئة بالخطط والأحلام التي نتطلع إلى تحقيقها من لحظات تجمعنا بأحبائنا إلى طموحاتنا المهنية ومحطاتنا المستقبلية وأن الاهتمام بالصحة هو الخطوة الأولى التي تمنحنا الفرصة لتحقيق كل ذلك ومن خلال هذه الرسالة سعت القافلة الوردية إلى تشجيع أفراد المجتمع على جعل الفحوصات الدورية جزءاً أساسياً من حياتهم وعدم تأجيل الاهتمام بصحة الثدي والكشف المبكر عنه.

وعلى امتداد الإمارات السبع حرصت القافلة الوردية على أن تكون خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي أقرب وأسهل وصولاً ففتحت أبواب عياداتها الثابتة، وجابت عياداتها المتنقلة مختلف المناطق ووصلت إلى الموظفين في أماكن عملهم والتقت بالعائلات خلال الفعاليات المجتمعية .

ومن خلال هذه الجهود سعت الحملة إلى تشجيع المزيد من الأفراد على إجراء الفحوصات الدورية وترسيخ الوعي بأهمية الكشف المبكر وجعل الاهتمام بصحة الثدي جزءاً من الحياة اليومية ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا تكاتف جهود الفرق الطبية والرعاة والشركاء والمتطوعين وأفراد المجتمع الذين جمعهم هدف واحد هو إتاحة خدمات الفحص والتوعية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

و خصصت القافلة خلال الحملة 9 عيادات ثابتة أبوابها في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتستقبل السيدات الراغبات في الاطمئنان على صحتهن والاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ولم تقتصر جهود القافلة الوردية على هذه العيادات بل امتدت إلى مقار الشركات والمؤسسات والمساحات المجتمعية حيث نظّمت بالتعاون مع أكثر من 75 شريكاً ما يزيد على 90 فعالية في أنحاء الدولة وتنوّعت هذه الفعاليات بين زيارات العيادات الطبية المتنقلة والأيام الصحية المخصصة للموظفين والأنشطة التوعوية التي أتاحت لأفراد المجتمع فرصة التعرّف على أهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر وجعلت خدمات الفحص أقرب إليهم في أماكن عملهم وحياتهم اليومية.

وقدّمت القافلة الوردية خلال الحملة 17890 فحصاً سريرياً مجانياً للثدي استفادت منها 15319 امرأة و2571 رجلاً إلى جانب إجراء 777 فحصاً بالماموغرام للسيدات المؤهلات من عمر 40 عاماً فما فوق كما وفّرت المبادرة 1200 قسيمة مجانية لفحص الماموغرام و1200 قسيمة مجانية للفحص بالموجات فوق الصوتية لإتاحة إجراء المزيد من الفحوصات الطبية عند الحاجة.

وإلى جانب هذه الخدمات الطبية استفاد 18138 شخصاً من البرامج التثقيفية والأنشطة التوعوية التي نُظّمت طوال فترة الحملة وساهمت في تعزيز المعرفة بصحة الثدي وترسيخ الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ولم تقتصر إنجازات الحملة على أعداد الفحوصات التي أجرتها بل تجلّى أثرها أيضاً في قصص النساء وتجاربهن الشخصية التي أكدت أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي فمن خلال اللقاءات والأنشطة المجتمعية شاركت النساء تجاربهن وشدّدن على أهمية الفحوصات الدورية والاهتمام بالصحة ووجّهن رسائل مليئة بالقوة والأمل والطمأنينة إلى كل امرأة تواجه تشخيصاً بسرطان الثدي وعكست هذه القصص الأثر الإنساني الأوسع للقافلة الوردية ودورها في توفير بيئة داعمة تشجّع النساء على طلب المشورة الطبية والاستفادة من خدمات الفحص والتحدث بصراحة ومن دون تردد عن صحة الثدي.

وتمثّل أحد أبرز إنجازات الحملة في إطلاق منصة القافلة الوردية الرقمية للفحوصات التي طوّرها فريق التحول الرقمي في المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وتدعم المنصة الطبية الجديدة تسجيل المرضى وتوثيق البيانات السريرية وإرسال التقارير الطبية للمرضى ومتابعة الحالات فيما تسهم خاصية الربط الفوري مع تطبيق "واتساب" في تنظيم وإدارة قوائم انتظار الزوار.

كما توفر لوحة التحكم المركزية بيانات شاملة حول الفحوصات وصور الماموغرام وأعداد المشاركين مصنّفة حسب الجنس والإمارة وموقع الفعالية بما يدعم متابعة الحملة وإعداد التقارير وتعزيز التنسيق التشغيلي.

وحظيت حملة القافلة الوردية بدعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في خطوة تعكس تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز صحة المرأة ونشر ثقافة الوقاية في مختلف أنحاء دولة الإمارات وساهمت الوزارة في التعريف بالعيادات الثابتة التابعة للقافلة الوردية والخدمات التي تقدمها إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وجاء هذا التعاون ليؤكد أن الاهتمام بصحة المرأة لا يقتصر على حملات التوعية والمناسبات السنوية بل يبدأ بجعل الفحوصات الوقائية جزءاً أساسياً من حياتها وتشجيع المزيد من النساء على اتخاذ خطوات استباقية للاطمئنان على صحتهن.

وذكرت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان إن الرسالة التي تحملها القافلة الوردية منذ انطلاقها هي أن تصل خدمات الفحص والتوعية إلى أفراد المجتمع أينما كانوا في دولة الإمارات وأن نشجّع الجميع على جعل صحة الثدي أولوية في حياتهم وحثّ عائلاتهم وأحبائهم على الاهتمام بها أيضاً.

و أضافت الملا ان إطلاق منصتنا الرقمية الجديدة للفحوصات يمثل محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير خدماتنا وتسهيل الوصول إليها ونتطلع إلى البناء على ما حققناه لمواصلة توسيع نطاق خدمات الكشف المبكر والوصول إلى المزيد من أفراد المجتمع انطلاقاً من إيماننا بأن التوعية والاهتمام بالصحة مسؤولية مستمرة لا تقتصر على شهر أكتوبر بل تمتد على مدار العام .