انطلاق بطولة كأس الاتحاد للبولو غدا بمشاركة 10 فرق

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تنظيم بطولة كأس الاتحاد خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي.

وأوضح النادي في بيان له أن نخبة اللاعبين من 10 فرق تشارك في البطولة التي تقام احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55، وتضم غنتوت، والحبتور، وبانسالي، وليجاسي، وغرغار، وبن دري، وإيكويتي خورشيد، وأنكورا لامار، ومغيرات تمام، وأبوظبي.

ونوه إلى أن قرعة المنافسات أسفرت عن إقامة مباراتين غدا، بين فريقي بانسالي وغرغار، ثم الحبتور وبن دري، على ملعب نادي دبي للفروسية والبولو، الذي يشارك في استضافة عدد من مباريات البطولة.

وقال سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن تنظيم البطولة يجسد رؤية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وحرصه على أن تحظى المناسبات الوطنية بمكانة خاصة في أجندة رياضة البولو.

وأكد أن الاحتفاء بعيد الاتحاد من خلال رياضة البولو يحمل دلالات وطنية عميقة، تعكس ارتباط رياضات الفروسية بتاريخ الإمارات وتراثها الأصيل، مشيرا إلى أن ما حققته الرياضة الإماراتية من تطور على المستويين الإقليمي والدولي يمثل أحد الشواهد على مسيرة الإنجازات التي تحققت في ظل الاتحاد، وما وفرته القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للرياضة والرياضيين.

من جانبه، أوضح أحمد علي النعيمي، المدير التنفيذي للنادي، أن تنظيم البطولة يجسد رؤية وتوجيهات قيادة النادي، لترسيخ الحضور الوطني والمجتمعي لرياضة البولو، بما يعزز ارتباط هذه الرياضة العريقة بهوية دولة الإمارات وإرثها الحضاري والثقافي.