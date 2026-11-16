كتاب «التثقيف زمن التأفيف» لـ " إليازية بنت نهيان" موضوع جلسة بفعالية دولية في الأردن

العقبة في 16 نوفمبر/وام/ شهدت النسخة الثانية عشرة من الفعالية الدولية لصحة وعافية المرأة، التي نظمت مؤخراً في العقبة ووادي رم بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار «الاستدامة والتراث»، جلسة لمناقشة كتاب «التثقيف زمن التأفيف» للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، إلى جانب عرض فيلم «أثل» من إخراجها بمشاركة أكثر من 100 سيدة من القيادات والشخصيات الثقافية والإعلامية من الأردن والإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية.

قدمت الجلسة معالي هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية السابقة وعضو البرلمان الأردني، فيما أدارتها إيمان ملحس، رئيسة منتدى سيدات عمان الثقافي.

وأكدت معالي هيفاء النجار أن كتاب «التثقيف زمن التأفيف» يقدم رؤية فكرية وثقافية تثري المكتبة العربية، وتدعو إلى التعلم المستمر والتفكير النقدي، مشيرة إلى أهمية ما يطرحه من قضايا تتعلق بالهوية والتراث والانفتاح على الثقافات الأخرى.

من جانبها، أوضحت إيمان ملحس أن الكتاب يستلهم الإرث الحضاري العربي، ويسعى إلى تطويره والبناء عليه برؤية معاصرة تستشرف المستقبل.

وشهدت الفعالية عرض فيلم «أثل»، الذي يتناول قصة الشاعر العربي طرفة بن العبد، وحصد عدداً من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي.

وقالت هند لارا منكو، عضو المجلس الاستشاري لسياحة العافية والمديرة التنفيذية للمجلتين المنظمتين إن الفعالية جسدت مفاهيم الاستدامة والتراث، مشيرة إلى اختيار كتاب «التثقيف زمن التأفيف» ليكون كتاب الدورة الحالية.

وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية ومحاضرات حول صحة المرأة والثقافة والاستدامة، إلى جانب زيارات ميدانية لمواقع تراثية وطبيعية وأنشطة مجتمعية لدعم المرأة والحفاظ على الموروث المحلي.