مهرجان الشيخ زايد يحتفي بعيد الاتحاد الـ 55 ببرنامج متنوع على مدى ثلاثة أيام

أبوظبي في 16 نوفمبر /وام/ ينظم مهرجان الشيخ زايد برنامجاً احتفالياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات، من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل في منطقة الوثبة بأبوظبي، يتضمن عروضاً وطنية وتراثية وفنية وترفيهية، تتصدرها عروض الألعاب النارية، إلى جانب المسيرات الكرنفالية والعروض العالمية والسحوبات والجوائز، في أجواء تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازات الدولة.

وستقام الاحتفالات يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل تحت شعار "حكاية 55: لكل رقم بيت قصة"، في تجربة تجمع بين الموروث الإماراتي والعروض الفنية والتقنيات البصرية، بما يتيح للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

وتنطلق عروض الألعاب النارية يومياً عند الساعة العاشرة مساءً لمدة خمس دقائق، في مشهد بصري يتكامل مع الموسيقى والإضاءة ونافورة الإمارات، فيما ينظم المهرجان مسيرة "قافلة الاتحاد" مرتين يومياً عند الخامسة مساءً والسابعة والنصف مساءً، بمشاركة 10 خيول مزينة بألوان علم الدولة و15 ناقة تجسد قافلة الأسرة الإماراتية، إلى جانب 13 فرقة دولية ومجموعات كرنفالية وعروض جوالة تجوب محيط نافورة الإمارات وسط تفاعل الزوار ورفع الأعلام الوطنية.

وسيقدم المهرجان يومياً عند الساعة الثامنة والنصف مساءً العرض الرئيسي "لوحة الاتحاد"، بمشاركة أكثر من 960 مؤدياً ومشاركاً في خمسة مشاهد فنية متتابعة تمزج بين الفنون التراثية والعروض العالمية والمؤثرات الصوتية والإضاءة والليزر وحركة النافورة، وتتضمن السلام الوطني ورفع العلم، وفنون العيالة والفرق الشعبية الإماراتية، إلى جانب مشاركة الفرق الدولية، وصولاً إلى لوحة ختامية تجمع جميع المؤدين في مشهد يعكس قيم الوحدة والتلاحم والتنوع الثقافي التي تتميز بها دولة الإمارات.

وخصص المهرجان 55 جائزة للزوار على مدار أيام الاحتفالات الثلاثة، من خلال سحوبات يومية تقام عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على المسرح المؤقت أسفل البرج، وتشمل هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية وتذاكر سفر وإقامات فندقية وقسائم شرائية وباقات لكبار الشخصيات وبطاقات ألعاب، فيما يشهد يوم 2 ديسمبر، الذي يوافق عيد الاتحاد، السحب على سيارة ضمن الجوائز المخصصة للمناسبة.

وتتوزع الفعاليات في مختلف مناطق المهرجان وأجنحته ومسارحه، بمشاركة جهات وأجنحة وفرق فنية تقدم عروضاً ثقافية وتراثية تعكس تنوع الحضارات وتلاقي الثقافات على أرض الإمارات، كما يشمل البرنامج توزيع الأعلام والأوشحة الوطنية على الزوار، وتنظيم مسيرة "فوانيس الاتحاد" عند الساعة السادسة والنصف مساءً من مسرح الطفل إلى نافورة الإمارات، إلى جانب عروض الفرق الدولية والأنشطة الترفيهية والتجارب التفاعلية المخصصة للعائلات والأطفال.

وتتواصل الأجواء الوطنية عقب عروض الألعاب النارية من خلال "سهرة الاتحاد" التي تتضمن الأغاني الوطنية والعروض الفنية على شاشات البرج، وتستمر حتى ختام الفعاليات.

وأكد مهرجان الشيخ زايد أن البرنامج الاحتفالي يهدف إلى تقديم تجربة وطنية وثقافية وترفيهية متكاملة تجسد روح الاتحاد وقيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وتبرز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى 55 عاماً، في احتفال يجمع المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم تحت راية واحدة، تعبيراً عن الاعتزاز بمسيرة الدولة والتطلع إلى مستقبلها.