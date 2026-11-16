مشاركات بـ " ملتقى الفن يوحد النساء" يزرن مركز محمد بن خالد الثقافي بالعين

العين في 16 نوفمبر/وام/ استضاف مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمدينة العين وفدا من الفنانات المشاركات في النسخة التاسعة من ملتقى "الفن يوحّد النساء 2026" الذي يُقام تحت شعار " التعليم من أجل التمكين " وذلك برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

شكّلت الزيارة مساحة للتلاقي الإبداعي بين فنانات من جنسيات وثقافات متعددة، وفرصة للتعرّف إلى الموروث الإماراتي وتجارب الإبداع الفني المعاصر في مدينة العين.

جاءت الاستضافة تجسيدا لرسالة المركز مدّ جسور التواصل بين الثقافات، وتأكيدا لدور الفنون في بناء مساحات إنسانية مشتركة تتجاوز اختلاف اللغات والحدود الجغرافية، من خلال برنامج تفاعلي جمع بين الذاكرة التراثية والممارسة الفنية والتجارب التعليمية التي تحتضنها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

استُهلّ البرنامج بزيارة " إرث زايد التراثي " حيث تعرّفت الفنانات إلى جوانب من الحياة الإماراتية الأصيلة، وما تحمله من قيم اجتماعية وثقافية توارثتها الأجيال.

وقدّمت طالبات مدرسة الجاهلي فقرات تراثية عكست حضور الهوية الوطنية في وجدان الأجيال الناشئة، فيما عاشت الضيفات تجربة التعرّف إلى القهوة الإماراتية، بدءًا من أدوات إعدادها وصولًا إلى تقاليد تقديمها، وما تختزنه من معانٍ تتصل بالكرم والضيافة والتواصل الإنساني.

والتقت الفنانات عددا من الحرفيات والأسر المنتجة، واطّلعن على مشغولات يدوية ومنتجات محلية تجسّد امتداد الحرف التقليدية في الحياة المعاصرة، وتبرز دور المرأة الإماراتية في صون المهارات المتوارثة ونقلها بين الأجيال، وتحويلها إلى فرص للإنتاج والإبداع والتمكين الاقتصادي.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بهذه المناسبة أن الفن لا يكتسب قيمته الإنسانية من جماليات التعبير فحسب، بل من قدرته على إعادة تشكيل الطريقة التي نرى بها العالم.

وقالت سموها: " أؤمن بأن العمل الفني يبدأ قبل أن تلامس يد الفنانة أدواتها، حين تتأمل العالم وتطرح عليه سؤلا مختلفا فالفن في جوهره محاولة للكشف عمّا لا ننتبه إلى وجوده وقد تختلف لغاتنا وثقافاتنا وتجاربنا، لكننا أمام العمل الفني نستعيد قدرة إنسانية مشتركة على الدهشة والتأمل، وعلى اكتشاف شيء من ذواتنا في تجارب الآخرين".

وأضافت سموها: " حين تلتقي فنانات من أنحاء العالم بحرفيات وفنانات إماراتيات، فإن اللقاء يتجاوز تبادل المعرفة بالأساليب والأدوات إلى لقاء يجمع بين ثقافات مختلفة فكل خيط في نسيج تقليدي يحمل أثرًا من حياة امرأة، وكل عمل فني معاصر يحمل سؤالًا عن الإنسان وزمنه، وبين الذاكرة والسؤال تتشكّل استمرارية الإبداع ومن هنا نفهم التعليم من أجل التمكين بوصفه يمنح الإنسان القدرة على أن يرى العالم بعينيه، وأن يمتلك صوته الخاص للتعبير عنه".

وشملت الزيارة كذلك جولة في " أكاديمية شما بنت محمد للفنون " اطّلعت خلالها الفنانات على مرافقها وبرامجها التعليمية، ومنها قاعات هندسة النسيج والتصميم والأزياء وفلسفة اللون، وتعرّفن إلى منهج الأكاديمية في تنمية المواهب، والربط بين المعرفة النظرية والتجريب الفني، وفتح آفاق جديدة أمام التعبير الإبداعي.

وزار الوفد أيضا "جاليري شما للفنون" واطّلع فيه على دوره في عرض التجارب الفنية وإتاحة فضاءات للحوار بين الفنانين والجمهور.

تخلّلت الجولة فقرة موسيقية حيّة على آلة القانون، أضفت بُعدا جماليا جمع بين الفنون البصرية وأصالة الموسيقى العربية.

وشاركت الفنانات في ورشة " فن الطباعة بورق الورد " ، التي أتاحت لهن تجربة توظيف العناصر الطبيعية في ابتكار أعمال فنية، واستكشاف إمكانات جمالية جديدة في تفاصيل تبدو مألوفة في الحياة اليومية.