13 فريقاً عالمياً في جولة دبي لـ "سيل جي بي" قبل نهائي أبوظبي

دبي في 16 نوفمبر /وام/ أعلن اللجنة المنظمة لجائزة الإمارات الكبرى للإبحار الشراعي "سيل جي بي" برعاية "دي بي ورلد"، مشاركة 13 فريقاً عالمياً في منافسات الجولة التي تستضيفها دبي يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في مرسى راشد، وذلك قبل نهائي الموسم المقرر إقامته في أبوظبي يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.

وتقام المنافسات على متن قوارب "F50" الشراعية التي تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، وسط منافسة قوية على المقاعد الثلاثة المؤهلة إلى النهائي الكبير، الذي تبلغ قيمة جائزته مليوني دولار، إذ لا يفصل سوى 6 نقاط بين الفرق الثلاثة المتنافسة على المركز الأخير المؤهل، مع تبقي نقاط إضافية يمكن حصدها خلال جولة أبوظبي.

وتتصدر أستراليا، بطلة البطولة ثلاث مرات، الترتيب العام برصيد 94 نقطة، تليها إسبانيا، حاملة لقب نسخة 2024، برصيد 78 نقطة، فيما يحتل فريق "أرتميس" المركز الثالث برصيد 59 نقطة في موسمه الأول بالبطولة، بفارق 3 نقاط أمام الولايات المتحدة صاحبة المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فريق بريطانيا خامساً برصيد 53 نقطة، بعدما توج بلقب بطولة "رولكس سيل جي بي" في أبوظبي العام الماضي.

ولا تزال فرق فرنسا (46 نقطة)، و"نورث ستار" (45 نقطة)، و"روك وول ريسينغ" (40 نقطة)، وسويسرا (39 نقطة)، تحتفظ بفرص حسابية للتأهل، في ظل وجود 20 نقطة متاحة خلال جولتي دبي وأبوظبي، بواقع 10 نقاط للفائز في كل جولة.

وتبلغ قيمة جوائز جولة دبي 800 ألف دولار، منها 400 ألف دولار للفريق الفائز، فيما يخوض فريقا أستراليا وإسبانيا المنافسات بمعنويات مرتفعة بعد نتائجهما المتقدمة في الجولات الأخيرة. كما يبرز الفريق النيوزيلندي "بلاك فويلز" ضمن أبرز المرشحين للمنافسة، بعدما أحرز لقب جولة دبي في الموسمين الماضيين، مسجلاً أفضل متوسط نتائج بين الفرق المشاركة في مياه دبي.

وتقام سباقات الأسطول على مدار يومي الحدث، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى السباق النهائي يوم الأحد، الذي يحسم لقب الجولة وفق نظام الفائز بالسباق النهائي.