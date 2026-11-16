الاتحاد للطيران تسير رحلات يومية بين أبوظبي وكالغاري اعتباراً من أكتوبر 2027

أبوظبي في 16 نوفمبر /وام/ أعلنت "الاتحاد للطيران" زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي ومدينة كالغاري الكندية من أربع رحلات أسبوعياً إلى رحلات يومية، اعتباراً من 15 أكتوبر 2027، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إطلاق الخط الجوي، في ضوء الإقبال على الحجوزات المبكرة وامتلاء الرحلات الافتتاحية.

وذكرت الشركة أن زيادة الرحلات ستعزز الربط الجوي بين غرب كندا وأبوظبي، وتتيح للمسافرين خيارات أوسع للوصول إلى وجهات ضمن شبكتها العالمية في الهند والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إلى جانب تعزيز حركة السفر بين الإمارات وكندا.

وقال وي جين، الرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الإيرادات في "الاتحاد للطيران"، إن الإقبال على رحلات كالغاري كان كبيراً، مشيراً إلى أن قرار زيادة عدد الرحلات بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق الخط يعكس الطلب على الخدمة وثقة الشركة في الإمكانات طويلة الأجل لهذا السوق.

وأضاف أن الرحلات اليومية ستوفر مرونة أكبر للمسافرين، وتسهم في تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين غرب كندا وأبوظبي، وخلق فرص إضافية للسفر بين المنطقتين، لافتاً إلى أن كالغاري تمثل محطة مهمة ضمن شبكة الشركة المتنامية في كندا.

وتوفر الرحلات للمسافرين من غرب كندا إمكانية الوصول إلى المعالم الثقافية والشواطئ والمرافق الترفيهية في أبوظبي، والاستفادة من برنامج التوقف المؤقت الذي تتيحه الشركة لاستكشاف العاصمة، كما تدعم الروابط التجارية بين كالغاري وأبوظبي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والاستثمار والابتكار.

وفي المقابل، تتيح الرحلات للمسافرين من الإمارات ومختلف وجهات شبكة "الاتحاد للطيران" الوصول إلى كالغاري والمناطق السياحية المحيطة بها، بما فيها جبال روكي الكندية ومنتزهات بانف وجاسبر.

وتشغل الشركة رحلاتها على هذا الخط باستخدام طائرات "بوينغ 787 دريملاينر"، التي تضم مقصورات لدرجتي رجال الأعمال والسياحية، وتوفر خدمات الرحلات طويلة المدى، مع تجهيزات وتقنيات حديثة وتصميم داخلي يعكس الضيافة الإماراتية.

وتعد كالغاري الوجهة الثانية لـ"الاتحاد للطيران" في كندا بعد تورنتو، والأولى للشركة في غرب البلاد، فيما تأتي زيادة الرحلات ضمن خططها لتوسيع شبكتها في كندا وأمريكا الشمالية، والاستثمار في الأسواق التي تشهد نمواً في الطلب على السفر والربط الجوي.

وبحسب جدول الرحلات الجديد، ستغادر الرحلة "EY29" من أبوظبي يومياً عند الساعة 2:25 صباحاً، لتصل إلى كالغاري الساعة 6:50 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغادر الرحلة "EY30" كالغاري الساعة 1:35 ظهراً، وتصل إلى أبوظبي الساعة 12:55 ظهراً من اليوم التالي.