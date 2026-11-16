غداً.. انطلاق الجولة التأهيلية الأولى لكأس الإمارات للمواي تاي بمشاركة أندية أبوظبي

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة التأهيلية الأولى لكأس الإمارات للمواي تاي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، ضمن أجندة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027، بمشاركة أندية أبوظبي والعين والظفرة.

وتشهد البطولة منافسات في 24 فئة وزنية للرجال والسيدات، ضمن فئتي الكبار من 17 إلى 40 عاماً، وتحت 24 عاماً من 17 إلى 23 عاماً، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل فئة إلى المرحلة النهائية المقررة في أبوظبي يومي 23 و24 يناير 2027.

وتقام البطولة عبر ثلاث مراحل، تبدأ بالجولة التأهيلية الأولى في أبوظبي من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، تليها الجولة التأهيلية الثانية في دبي من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية دبي والإمارات الشمالية، وصولاً إلى النهائيات التي تشهد مشاركة 96 لاعباً ولاعبة، بواقع أربعة متأهلين في كل فئة.

ويقتصر اشتراك كل لاعب على جولة تأهيلية واحدة وفق التوزيع الجغرافي للنادي الذي يمثله، فيما تقام المرحلة النهائية بنظام خروج المغلوب، إذ يلتقي متصدر كل فئة في جولة أبوظبي مع وصيف جولة دبي، بينما يواجه متصدر جولة دبي وصيف جولة أبوظبي، ويتأهل الفائزان إلى النزال النهائي، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

وتشمل البطولة منافسة على مستوى الأندية، من خلال احتساب النقاط وفق النتائج النهائية للاعبين، حيث يتوج النادي صاحب المركز الأول بكأس البطولة، ويحصل الثاني على الدرع، والثالث على الوسام، إلى جانب الجوائز المالية المخصصة لأبطال الفئات والأندية الثلاثة الأولى.