"براند دبي" ينظم "ممشى المصورين" في حديقة الأعلام

دبي في 16 نوفمبر /وام/ نظّم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع" fotoUAE "ممشى المصورين" تحت شعار "عَلَم ننتمي إليه"، في حديقة الأعلام بمنطقة الشاطئ في أم سقيم 2 بدبي، ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني، في تجربة إبداعية جمعت نحو 40 من محبي التصوير الفوتوغرافي لتوثيق مشاعر الانتماء إلى الوطن، والتعبير عن مكانة العلم بوصفه رمزاً للهوية والوحدة والاعتزاز.

وأتاح الممشى للمشاركين استكشاف تقنية "التعريض المزدوج" داخل الكاميرا، التي تدمج صورتين في إطار واحد، لإنتاج صور تلتقي فيها الوجوه بعَلَم دولة الإمارات، وتروي حكايات الانتماء والارتباط بالوطن. وتستمد التجربة فكرتها من أن العَلَم يتجاوز حضوره المادي ليشكّل هويةً يحملها الإنسان في قلبه وذاكرته وتفاصيل حياته.

وتسعى" fotoUAE" من خلال "ممشى المصورين" لتوفير مساحةً للقاء وتبادل الأفكار واكتشاف أساليب جديدة للتعبير البصري، من خلال توظيف التصوير الفوتوغرافي في صياغة صور تحتفي بالعَلَم وتترجم معاني الفخر والانتماء إلى أعمال إبداعية.