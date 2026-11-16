انطلاق بينالي أبوظبي للفن العام بمشاركة 21 فناناً ومجموعة فنية

أبوظبي في 16 نوفمبر / وام / انطلقت في أرجاء أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من "بينالي أبوظبي للفن العام"، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تحت شعار "بيت: قاموس لمفهوم المكان المشترك"، بمشاركة 21 فناناً ومجموعة فنية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، يقدمون 22 عملاً فنياً، من بينها 20 عملاً جديداً، وذلك حتى 15 فبراير 2027.

تأتي انطلاقة البينالي في العاصمة بعد افتتاح فعالياته في مدينة العين في 23 أكتوبر الماضي، لتمتد أعماله الفنية إلى ستة مواقع في الإمارة، تشمل سوق الميناء، وميناء زايد "ميزا"، وممشى حِد السعديات، والمنطقة الثقافية في السعديات، إلى جانب واحة القطارة ودوار الطوية في العين.

وتقام النسخة الثانية بإدارة فنية من "إلفيرا ديانغاني أوسيه"، المديرة الفنية لمتحف زايتس للفن المعاصر في أفريقيا، وتتناول مفهوم "البيت" بوصفه مساحة مشتركة تتشكل من العلاقات الإنسانية والذاكرة والممارسات الثقافية، من خلال أعمال فنية تتفاعل مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والتاريخية لمواقع عرضها.

وأكدت مريم الشحي، مساعد قيّم فني في فريق أبوظبي للفن العام بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن النسخة الثانية من البينالي تستكشف مفهوم "البيت" باعتباره أكثر من مجرد مكان للسكن، إذ يمثل شعوراً بالانتماء والذكريات والعلاقات الإنسانية التي تربط الأفراد بالأماكن.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام " إن ما يميز البينالي توزيع أعماله الفنية في عدد من المواقع العامة بأبوظبي والعين، بما يتيح للجمهور التفاعل مع الفن في فضاءاتهم اليومية، مشيرة إلى أن كل عمل يرتبط بتاريخ موقعه وهويته، فيما تستلهم بعض الأعمال عناصر من التراث الإماراتي وتعيد تقديمها برؤى فنية معاصرة.

ويحتضن سوق الميناء 11 عملاً فنياً لعشرة فنانين ومجموعات فنية، تستلهم موضوعاتها من التراث البحري والتبادل الثقافي والتفاعل المجتمعي، فيما يستضيف ميناء زايد أربعة أعمال تستكشف تاريخ الميناء وعلاقته بالحياة البحرية والهوية المحلية، من بينها أعمال للفنانين الإماراتيين خالد البنّا وشمّا آل حامد.

وفي جزيرة السعديات، تتوزع الأعمال الفنية بين ممشى حِد السعديات والمنطقة الثقافية، وتتناول موضوعات الطبيعة والبيئة والذاكرة الثقافية، بمشاركة فنانين عالميين، من بينهم ينكا شونيباري وجان ماري أبريو وكابواني كيوانجا.

وتتواصل فعاليات البينالي في مدينة العين من خلال أعمال فنية في واحة القطارة ودوار الطوية، من أبرزها عمل "طاسة" للفنانة الإماراتية روضة المزروعي، الذي يعيد تقديم غطاء الرأس الذهبي الإماراتي التقليدي في عمل فني يبلغ قطره 80 متراً.

من جانبها، أوضحت إلفيرا ديانغاني أوسيه، المديرة الفنية للبينالي، أن مفهوم "البيت" يتجاوز حدود المكان الجغرافي ليشمل الذاكرة والانتماء والعلاقات الإنسانية، مشيرة إلى أن الأعمال المشاركة تستلهم رؤيتها من الحياة اليومية والممارسات الثقافية المتوارثة، وتفتح المجال أمام الجمهور للتأمل في المعاني المتعددة للمكان والهوية.

ويتضمن البينالي برنامجاً موازياً يشمل أعمالاً فنية وعروض أداء وجداريات في عدد من المواقع بأبوظبي، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل وجولات فنية، بما يعزز التفاعل المجتمعي مع الفنون في الفضاءات العامة.

وتستكمل النسخة الثانية مسيرة البينالي الذي انطلقت دورته الأولى خلال عامي 2024 و2025 تحت شعار "للعامّة"، وأسهم في تقديم أعمال فنية معاصرة في الأماكن العامة وإثراء المشهد الثقافي في الإمارة.

وتتاح مشاهدة جميع الأعمال الفنية للجمهور مجاناً حتى 15 فبراير 2027.