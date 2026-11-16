ريم الظاهري تحرز ذهبية في أول ظهور لها ببطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

أبوظبي في 16 نوفمبر /وام/ أحرزت ريم الظاهري، لاعبة نادي الجزيرة، الميدالية الذهبية في منافسات وزن 80 كجم ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وذلك في أول مشاركة لها بعد مشوار شهد أربع نزالات قوية حسمتها لصالحها.

وأكدت الظاهري أن الفوز بالميدالية الذهبية في أول ظهور لها بالبطولة يمثل إنجازاً مهماً ومصدر فخر وسعادة، لافتة إلى أن قوة المنافسات وصعوبة النزالات منحتا هذا التتويج قيمة أكبر، وأن الالتزام بالتدريبات اليومية كان من أبرز عوامل نجاحها في الوصول إلى منصة التتويج.

وأوضحت أن المنافسات تطلبت جهداً كبيراً وتركيزاً عالياً، وأنها تمكنت من تجاوز النزالات الصعبة بفضل الإصرار والاستعداد المستمر والرغبة في تحقيق الفوز حتى المباراة النهائية.

وأضافت أن رياضة الجوجيتسو أسهمت في صقل شخصيتها وتعزيز ثقتها بنفسها، إلى جانب تنمية قوة الإرادة والقدرة على مواجهة التحديات، معتبرة أن هذه المكاسب تمثل جانباً مهماً من مسيرتها الرياضية.

وأشارت إلى أن الدعم الذي حظيت به من والدتها وشقيقاتها كان له أثر كبير في تشجيعها على ممارسة الجوجيتسو والاستمرار في التدريبات، مؤكدة أن مساندتهن المتواصلة شكلت دافعاً مهماً لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضحت أن التوفيق بين الدراسة والامتحانات والتدريبات اليومية يمثل تحدياً مستمراً، إلا أنها تحرص على الالتزام ببرنامجها التدريبي ومواصلة العمل لتحقيق طموحاتها الرياضية.

وأعربت الظاهري عن شكرها لوالدتها وشقيقاتها ومدربها وأصدقائها ولكل من دعمها خلال مشوارها، مؤكدة أن هذه الميدالية تمثل حافزاً لمواصلة التدريب والمشاركة في المزيد من البطولات وتحقيق إنجازات جديدة.