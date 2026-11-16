مبادرة محمد بن زايد للماء.. حلول مبتكرة لمواجهة الجفاف وترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي

أبوظبي في 16 نوفمبر /وام/ يسلط "تحدي المياه من أجل الزراعة" الذي أطلقته مبادرة محمد بن زايد للماء، الضوء على نتائج واعدة في تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي وتعزيز قدرة المحاصيل على تحمّل الجفاف والحرارة والملوحة من خلال تقنيات تسهم في تحسين احتفاظ التربة بالمياه وتعزيز نمو الجذور.

وتقدم شركتا "إي إف بوليمر" و"إم فور لايف" ضمن الفرق الستة المتأهلة إلى نهائيات التحدي حلين مبتكرين يعتمد الأول على استخدام مخلفات الفاكهة لإنتاج مادة تساعد التربة على الاحتفاظ على المياه، فيما يوظف الثاني كائنات دقيقة نافعة لتحسين التفاعل بين التربة والجذور، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه ودعم الإنتاجية الزراعية.

ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في "تحدي المياه من أجل الزراعة" خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل.

وأوضحت "إي إف بوليمر" أنها طوّرت مادة طبيعية فائقة الامتصاص، تُصنع من مخلفات الفاكهة، مثل قشور البرتقال، وتساعد التربة على الاحتفاظ بالمياه لفترات أطول.

ونوهت الشركة إلى أن المادة قادرة على امتصاص ما يصل إلى 50 ضعف وزنها من المياه، بما يعزز احتفاظ التربة بالرطوبة، مشيرة إلى أن تجارب ميدانية أظهرت خفضاً في الري يصل إلى 40%، ووفراً في الأسمدة بنسبة 20%.

وأضافت أن المنتج قابل للتحلل الحيوي بالكامل، ووصفته بأنه آمن بيئياً، مشيرة إلى إدراجه في قائمة مواد الزراعة العضوية "Organic JAS"، وتسجيله لدى "OMRI" و"ECOCERT INPUT" في أوروبا والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالأداء تحت الحرارة والملوحة، أشارت الشركة إلى تجارب في منطقة جايسالمر الهندية الجافة، التي تتميز بتربة رملية ومياه ري مرتفعة الملوحة، أظهرت وفراً مائياً يصل إلى نحو 20% إلى 25%، وزيادة في متوسط الإنتاجية تصل إلى نحو 15% إلى 20%.

وأوضحت أن استخدام المادة حسّن توافر الرطوبة في الطبقات الأعمق من التربة، بما ساعد المحاصيل على مواصلة نشاطها الفسيولوجي حتى تحت إجهاد الجفاف الشديد، فيما لم تحدد الإجابات مستويات رقمية للحرارة أو الملوحة التي اختُبرت عندها هذه النتائج.

وعن تكلفة التطبيق، أشارت الشركة إلى أنها تختلف حسب الطريقة المستخدمة، إذ تتراوح تكلفة النثر بين 16 و18 دولاراً للهكتار لكل تطبيق، اعتماداً على أجور العمالة المحلية، بينما تتراوح تكلفة التطبيق باستخدام آلة بذر بين 45 و60 دولاراً لكل ساعة من تجهيز الأرض، وتشمل استئجار المعدات والمشغّل والمستهلكات.

وأوصت بدمج تطبيق المنتج مع عمليات تجهيز الأرض المعتادة، موضحة أن المادة تظل فعالة في التربة نحو ستة أشهر، ثم تبدأ التحلل الحيوي إلى مادة عضوية.

من جانبها، أوضحت "إم فور لايف" لـ"وام" أنها تطور حلولاً حيوية لمساعدة المحاصيل على تحمّل الجفاف والحرارة والملوحة، بالاعتماد على ميكروبات نافعة عُزلت أصلاً من بيئات قاسية، ثم عُززت قدراتها عبر عملية خاصة تُسمى "BioTraining".

وأشارت إلى أن هذه العملية تحسن قدرة الميكروبات على البقاء تحت الإجهاد والاستجابة لإفرازات الجذور والتفاعل معها، فيما تستهدف التقنية المنطقة الفاصلة بين التربة والجذور لتعزيز نموها وتوافر المغذيات وتحسين بنية التربة واحتفاظها بالمياه.

وأضافت أن منتجيها "BIO.R" و"BIO.C" تركيبتان سائلتان يمكن تطبيقهما بمعالجة البذور أو الإضافة إلى التربة أو عبر أنظمة الري، دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.

وذكرت الشركة أن الميكروبات تعمل عبر آليات تشمل إنتاج الهرمونات النباتية وإذابة الفوسفات وإنتاج مركبات ترتبط بالحديد، إلى جانب تكوين أغشية حيوية واقية تساعد على توفير بيئة أكثر ملاءمة للجذور.. فيما يسهم تحفيز الجذور والنشاط الميكروبي في تعزيز تجمع حبيبات التربة وتحسين بنيتها وتسرب المياه إلى داخلها واحتفاظها بالرطوبة، وهو ما تبرز أهميته في التربة الرملية محدودة القدرة على تخزين المياه.

وخضعت التقنية وفق الشركة لأكثر من 100 تجربة ميدانية في الأرجنتين، شملت محاصيل ومناطق زراعية مختلفة، ومنها تجارب خلال جفاف 2022–2023 الشديد، وحققت زيادات إنتاجية تراوحت عموماً بين 8% و20%، بمتوسط يقارب 15%.

وأُجريت التقييمات بواسطة جهات مستقلة تشمل مؤسسات أبحاث تعاقدية وعامة وفرقاً أكاديمية، مع مقارنة المحاصيل المعالجة بأخرى تتلقى الممارسات الزراعية المعتادة نفسها.

وفي تجربة الذرة الحلوة بواحة سلال للابتكار بالإمارات، سجلت المعالجة انخفاضاً بنسبة 11% في مياه الري مقارنة بالمجموعة غير المعالجة، وظلت النباتات أكثر اخضراراً.

وأشارت الشركة إلى مؤشرات أولية لتحسن الإنتاجية، لكن بيانات المحصول الكمية النهائية ما تزال قيد المعالجة لدى "سلال" وفريق التحدي، لتحديد ما إذا كان الوفر تحقق مع الحفاظ على الإنتاجية أو زيادتها.

وبعد مرور نحو أربعين يومًا على الزراعة - وبصورة أوضح عند الحصاد - لوحظ نمو جذري أقوى وتجمع أكبر لحبيبات الرمل حول الجذور، وتربة أغمق وأكثر تماسكاً.

ورأت الشركة أن هذه الملاحظات قد تدعم تحسين احتفاظ التربة بالمياه والنشاط الميكروبي، مع احتمال امتداد الفوائد لأكثر من موسم، وصولاً إلى إنتاج غذاء أكثر بمياه أقل وتحسين قدرة التربة على دعم النمو.