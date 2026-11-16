افتتاح الدورة الثالثة من "قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر"

دبي في 16 نوفمبر /وام/ افتتحت مكتبة محمد بن راشد، اليوم، أعمال الدورة الثالثة من "قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026"، التي تنظمها على مدى يومين، تحت شعار "هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة"، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً ومديراً للجلسات يمثلون أكثر من 50 جهة محلية ودولية، ضمن برنامج يضم أكثر من 25 جلسة وحواراً متخصصاً، تناقش مستقبل المعرفة ومسؤوليات المؤسسات الثقافية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته الافتتاحية، أهمية ترسيخ الثقة بالمعرفة وتعزيز مسؤولية المؤسسات في توثيق مصادر المعلومات وصون حقوق أصحابها، مع ضمان الإشراف البشري على استخدام التقنيات الذكية، وتعزيز حضور اللغة العربية والمعارف الثقافية في البيئة الرقمية.

وقال معاليه إننا نعني بهندسة الثقة أن تدخل هذه المسؤولية في صلب تصميم الأنظمة التي تنتج المعرفة وتتيحها، وأن يعرف الجمهور من يتحمل مسؤولية ما يُقدَّم إليه ، داعياً إلى توسيع التعاون الدولي بين المؤسسات المعرفية ومطوري التكنولوجيا لبناء منظومة معرفية أكثر موثوقية واستدامة.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن القمة في دورتها الثالثة تركز على بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي، في ظل التوجه المتنامي لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو توسيع استخدام هذه التقنيات خلال السنوات المقبلة، وتأثيرها المتزايد في قطاع المكتبات ومؤسسات المعرفة.

وأوضح أن اختيار هذا المحور يأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع المعرفة، مشيراً إلى أن القمة تسعى من خلال جلساتها المتخصصة إلى الخروج بتوصيات تعزز ثقة الجمهور والمستفيدين بالمكتبات والمؤسسات المعرفية، وتدعم قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد أن موثوقية البيانات والمعلومات تمثل إحدى أبرز القضايا التي تواجه المؤسسات المعرفية في العصر الرقمي، في ظل الكم الهائل من المحتوى المتداول عبر الفضاء الإلكتروني، والذي قد يتضمن معلومات مضللة أو متحيزة تؤثر في توجهات القراء والباحثين.

وأضاف المزروعي، خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة"، أن المكتبات العامة تؤدي دوراً محورياً في خدمة مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والشباب إلى كبار السن، ما يفرض عليها مسؤوليات متزايدة في حماية المعلومات من الاختراق، وضمان دقتها وموثوقيتها، وتطوير الخدمات بما يواكب التغير في احتياجات القراء والباحثين.

وأوضح أن الأجيال الجديدة لم تعد تتعامل مع المكتبات بالأساليب التقليدية، بل تتطلع إلى خدمات معرفية سريعة وسهلة الوصول عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يستدعي إعادة تصميم تجربة المستفيد وتطوير البرامج والخدمات الرقمية، إلى جانب إعادة تأهيل العاملين في المكتبات ورفع كفاءة الأجهزة التشغيلية لتلبية تطلعات الجمهور.

وأشار إلى أن مكتبة محمد بن راشد تضم "مكتبة الإمارات"، وهي إحدى مكتباتها التسع، وتحتضن محتوى معرفياً متخصصاً بدولة الإمارات، لا يزال جزء منه بحاجة إلى الرقمنة، مؤكداً أهمية التعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات المعرفية في مختلف إمارات الدولة لحفظ الإنتاج الفكري والثقافي الوطني وإتاحته رقمياً.

ودعا المزروعي إلى تبني مشروع وطني مشترك لرقمنة الإصدارات الإماراتية، بما يضمن حفظ الكتب والمجلات والمطبوعات والمصادر الأصلية المتعلقة بتاريخ الدولة وحاضرها، وحمايتها من التحريف والمعلومات المغلوطة، سواء الناتجة عن مصادر غير موثوقة أو عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن بناء قاعدة معرفية وطنية رقمية موثوقة يمثل عملاً وطنياً يتطلب تكاتف المؤسسات الحكومية والمعرفية والبحثية والأفراد، نظراً إلى التحديات المالية والبشرية التي تحول دون اضطلاع مؤسسة واحدة بهذه المهمة.

وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة بتوصية تدعم إطلاق مشروع رقمي وطني يعنى برقمنة الإصدارات الإماراتية وإتاحتها للباحثين والمكتبات، بما يسهم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز موثوقية المحتوى الإماراتي في البيئة الرقمية.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته، لافتاً إلى أن نجاح المكتبات في الاستفادة منه يرتبط بقدرتها على تطوير أدواتها وخدماتها وتأهيل كوادرها البشرية، والانتقال من نماذج العمل التقليدية إلى منظومات معرفية أكثر تقدماً وكفاءة.

من جانبه، كشف علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، عضو اللجنة العليا لقمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، عن إنجاز رقمنة أكثر من 300 مادة من مقتنيات المكتبة، أُتيح بعضها للاطلاع، فيما تستهدف المكتبة خلال المرحلة المقبلة استكمال رقمنة المقتنيات المتبقية، التي تُقدَّر بأكثر من 2000 مادة.

وأكد التميمي أن القمة تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة مناقشاتها، باعتباره أحد أبرز التحولات التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن الجلسات تركز على موثوقية المحتوى المعرفي الذي تنتجه هذه التقنيات، ومدى إمكانية الاعتماد عليها في مجالات الترجمة والنشر والتأليف.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الشركاء والرعاة، وهم بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني، وشركة "كلاريفيت"، الراعي الفضي، وطيران الإمارات، شريك الطيران الرسمي، وشركة "نسيج"، الشريك التقني، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، شريك الوجهة.

واستهل اليوم الأول جلساته بحوار "الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة"، بمشاركة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي، وسعادة يونس آل ناصر من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبإدارة شذى أمين الملا من وزارة الثقافة.

وتناولت جلسة "الذكاء الاصطناعي والبنية المتغيرة للمعرفة"، بمشاركة البروفيسور ستيفن كايف من جامعة كامبريدج، والدكتور مونوجيت تشودري من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وإدارة الدكتور فادي سالم من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة وتنظيمها وتداولها وتقييمها.

وشهدت القمة عرضاً تطبيقياً بعنوان "فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق"، قدمه فريق من معهد الابتكار التكنولوجي، ضم الدكتور حكيم حسيد، والدكتور لودوفيك لوبولو، والدكتورة بسمة الأمل بوساحة، وعبدالمنير بوساحة، لاستعراض تطبيقات نماذج "فالكون" في معالجة اللغة العربية الإماراتية والتعامل مع المحتوى اللغوي والوثائق.

وفي محور صون المعرفة، ناقشت جلسة "حين تختفي المعرفة: حفظ الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية"، بمشاركة الشيخ سلطان سعود القاسمي، والدكتور وليد غالي، وستيفان إيبير، وإدارة الدكتورة ليزلي غراي، أهمية حماية التراث المعرفي والثقافي العربي والإسلامي.

كما تناولت جلسة "ماذا نختار أن نحفظ؟"، بمشاركة الدكتورة ندى شبوط والدكتورة خولة العقيلي، وإدارة الدكتورة هلا خياط، مسؤوليات المؤسسات الثقافية في حفظ المجموعات والمقتنيات وصون الذاكرة المعرفية للأجيال المقبلة.

وناقشت جلسة "ما الذي ينجو من الترجمة؟ الأدب والذكاء الاصطناعي والوساطة الثقافية"، بمشاركة الدكتور إيان جايلز، والدكتور مايكل كوبرسون، ويارا المصري، وإدارة الدكتورة سحر عثماني، أثر التقنيات الذكية في الترجمة ونقل الأدب والمعرفة بين اللغات والثقافات.

كما شهدت القمة جلسة "من يروي حكايات أطفالنا؟"، بمشاركة تغريد النجار، ومنى هنينغ زريقات، وداليا تونسي، وإدارة الدكتورة سهام حرب، تناولت دور المؤلفين والناشرين والمؤسسات المعرفية في تشكيل المحتوى الثقافي والمعرفي الموجه للأطفال.

وتطرقت جلسة "السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة"، بمشاركة فاضل المهيري، وأحمد حمودة، وبسمة حسام، وإدارة هبة فرحات، إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في السرد والإنتاج الإبداعي وصناعة الرسوم المتحركة.

وفي إطار مناقشة الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية، تناولت جلسة "ما الذي يتطلبه تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستدامته بمسؤولية؟"، بمشاركة إياد أحمد والدكتور فادي سالم، وإدارة مايكي مهنا، التحديات والاعتبارات المؤسسية المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بصورة مسؤولة.

وتضمن البرنامج محاضرة "الحكايات التي نرويها عن الذكاء الاصطناعي"، قدمها البروفيسور ستيفن كايف من جامعة كامبريدج، تناولت دور التصورات الثقافية في تشكيل فهم المجتمعات للذكاء الاصطناعي ومستقبله.

كما شهدت القمة الإعلان عن إطلاق الدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد للغة العربية"، في إطار الجهود الرامية إلى دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في مجالات المعرفة والثقافة.

وامتدت الفعاليات إلى البرنامج المسائي الذي تضمن محاضرة عن بُعد بعنوان "هل نأتمن الذكاء الاصطناعي على رواية التاريخ؟"، قدمها الدكتور جوشوا سترنفيلد، وناقشت تأثير التقنيات الذكية في تفسير الأحداث التاريخية وسردها والتحديات المتعلقة بموثوقية المصادر والروايات التاريخية.

وتواصل القمة أعمالها غداً ، بمشاركة خبراء ومتخصصين في المكتبات والنشر والبحث العلمي والتكنولوجيا، لمناقشة مستقبل اللغة العربية والتمثيل الثقافي في الأنظمة الذكية، والثقة في المعرفة، والحفظ الرقمي، وتطوير منظومة المعرفة في العصر الرقمي.