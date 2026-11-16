"رأس الخيمة للمواصلات": الفوز بجائزة أفضل جهة حكومية مبتكرة محطة مهمة في مسيرة الهيئة

رأس الخيمة في 16 نوفمبر/وام/ أكدت "هيئة رأس الخيمة للمواصلاتط أن فوزها بجائزة أفضل جهة حكومية مبتكرة ضمن جوائز الإمارات تبتكر 2026 محطة مهمة في مسيرتها نحو ترسيخ الابتكار نهجاً مؤسسياً مستداماً وثمرة جهود فرق عملها في تطوير حلول نوعية تسهم في الارتقاء بالخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وقال سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام للهيئة في تصريح له بهذه المناسبة إن هذا الإنجاز يؤكد التزام الهيئة بمواصلة توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة، بما يدعم توجهات إمارة رأس الخيمة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وجودة في الخدمات الحكومية.

ونوه إلى فوز الهيئة يأتي تقديراً لجهودها في تطوير منظومة ابتكار مؤسسي ترتكز على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، بما رسّخ مكانتها نموذجاً للابتكار الحكومي في قطاع النقل والمواصلات بإمارة رأس الخيمة.

وضمن جهود الهيئة على صعيد تعزيز تجربة المتعاملين فقد أسهم " تطبيق حلول التخطيط الذكي والخرائط الحرارية" التي تحدد مناطق تركز الطلب على خدمات النقل، إلى جانب التحكم اللحظي في توزيع مركبات الأجرة، في تقليص زمن وصول المركبات من 45 دقيقة إلى أقل من 5 دقائق خلال أوقات الذروة، و3.5 دقيقة في الأوقات العادية وارتفعت نسبة رضا المتعاملين إلى 92% مقارنة بـ85% في عام 2024.

وطورت الهيئة أيضا تطبيق "ساير" ليشكل منصة موحدة تتيح حجز مركبات الأجرة والحافلات والنقل المشترك، وتخطيط الرحلات وتتبعها والدفع الإلكتروني، إلى جانب توفير شاشات ذكية تعمل بالطاقة الشمسية في مواقف الحافلات لعرض مواعيد الوصول بصورة لحظية.

وفي إطار تسريع الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات، حققت الهيئة رقمنة بنسبة 99.7% في خدمات الترخيص، من خلال أنظمة الترخيص الذكية والربط الإلكتروني، ما أسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات من 48 ساعة إلى أقل من 5 دقائق، عبر أتمتة تقديم الطلبات والتحقق من البيانات وإصدار التصاريح والدفع الإلكتروني، والحد من الحاجة إلى الزيارات الحضورية للمتعاملين والمستثمرين.

وعزز مركز البيانات والتحكم الذكي الذي أطلقته الهيئة في مارس 2022، كفاءة إدارة أساطيل النقل ومتابعتها على مدار الساعة، بالاعتماد على كاميرات الذكاء الاصطناعي والحساسات وأنظمة تحديد المواقع ولوحات مؤشرات الأداء اللحظية، الأمر الذي أسهم في خفض معدل الحوادث بنسبة 42%، من 0.38 إلى 0.22 حادث لكل 100 ألف كيلومتر.

وامتدت جهود الابتكار إلى تعزيز الاستدامة البيئية، حيث رفعت الهيئة نسبة مركبات الأجرة الصديقة للبيئة من 72% إلى 88%، وشغّلت أول حافلة كهربائية ضمن شبكة النقل العام، بما أسهم في تجنب إطلاق 6,167 طناً من الانبعاثات الكربونية خلال النصف الأول من عام 2026.

ويشكل الابتكار ثقافة مؤسسية راسخة في الهيئة، تجسّدها منصة الابتكار المؤسسية التي استقبلت أكثر من 2,020 مقترحاً من الموظفين والمتعاملين والشركاء منذ إطلاقها عام 2020.

وخلال عام 2025، تلقت الهيئة 239 فكرة ابتكارية، بلغت نسبة الأفكار المجدية منها 17%، متجاوزة المستهدف البالغ 10%، بما يعكس تنامي المشاركة في تطوير الحلول وتحويل الأفكار إلى فرص للتحسين والتطوير.

وتواصل الهيئة تعزيز جاهزيتها لمستقبل التنقل من خلال تطوير بيئة تجريبية للمركبات ذاتية القيادة، تضم أكثر من 1,000 سيناريو للاختبار والمحاكاة، بالتوازي مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2026 بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة.

وتعمل الهيئة على تطوير نظام تذاكر يتيح الدفع باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية، إلى جانب توسيع شراكاتها في مجال التنقل الجوي المتقدم، بما يعزز توظيف التقنيات المستقبلية ويدعم جهودها في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة ومستدامة، تواكب تطلعات الإمارة وتدعم توجهاتها نحو الابتكار والتميز الحكومي.

حصدت هيئة رأس الخيمة للمواصلات جائزة "أفضل جهة حكومية مبتكرة" ضمن جوائز "الإمارات تبتكر 2026"، على مستوى الإمارة، تقديراً لجهودها في تطوير منظومة ابتكار مؤسسي ترتكز على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، بما رسّخ مكانة الهيئة نموذجاً للابتكار الحكومي في قطاع النقل والمواصلات بإمارة رأس الخيمة.