الجولة الختامية تحسم الصدارة غدا في كأس أمم آسيا للشطرنج

أبوظبي في 16 نوفمبر /وام/تتجه الأنظار غداً إلى الجولة الختامية من منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج، التي تستضيفها أبوظبي، لحسم لقب البطولة وتتويج الفائزين، في ظل استمرار المنافسة بين المنتخبات المتصدرة في فئتي الرجال والسيدات.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج.

وحافظ المنتخب الروسي على صدارة منافسات الرجال بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة إثر فوزه على المنتخب السوري بنتيجة 4-0 في الجولة الثامنة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على منتخبي الهند والصين، فيما فاز المنتخب الهندي على منتخب الإمارات "A" بنتيجة 3.5-0.5.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز المنتخب الصيني على أوزبكستان بنتيجة 2.5-1.5، وكازاخستان على ماليزيا 3.5-0.5 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ومنغوليا على سريلانكا 2.5-1.5، ولبنان على نيبال 3-1، والإمارات "C" على نيوزيلندا 4-0، وباكستان على البحرين 4-0، والإمارات "B" على هونغ كونغ 3.5-0.5، وفلسطين على منتخب سلطنة عُمان 2.5-1.5.

وتشهد الجولة الأخيرة غداً مواجهات حاسمة، أبرزها لقاء الإمارات "B" مع روسيا، والهند مع سوريا، والإمارات "C" مع الصين، وكازاخستان مع منغوليا، فيما يلتقي منتخب الإمارات "A" مع أوزبكستان.

وفي منافسات السيدات، تصدر المنتخب الروسي الترتيب برصيد 12 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الصيني، بعد فوزه على الهند بنتيجة 3-1، فيما تغلبت الصين على سريلانكا 4-0، وكازاخستان على منغوليا 3.5-0.5، وأوزبكستان على الإمارات "B" بنتيجة 4-0، والإمارات "A" على الإمارات "C" بنتيجة 4-0، ونيوزيلندا على باكستان 3-1.

وتجمع الجولة الختامية لمنافسات السيدات غداً منتخبات روسيا وأوزبكستان، والإمارات "C" والصين، وكازاخستان والهند، والإمارات "A" ونيوزيلندا.

وأكد حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن البطولة وصلت إلى محطتها الختامية بعد منافسات قوية، مشيراً إلى اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية للجولة الأخيرة ومراسم التتويج، بما يعكس نجاح أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات الكبرى في رياضة الشطرنج.

وأضاف أن البطولة تمثل إضافة مهمة لمنتخب الإمارات، من خلال إتاحة الفرصة للاعبيه لخوض مباريات قوية أمام نخبة منتخبات القارة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتطوير مهاراتهم.

ومن جانب آخر، اختتم اليوم الملتقى التحكيمي الدولي بإجراء الامتحان النهائي للمشاركين، عقب أربعة أيام من المحاضرات والجلسات النظرية والعملية حول قوانين الشطرنج ولوائح التحكيم، وذلك في إطار جهود إعداد وتأهيل الحكام استعداداً لأولمبياد الشطرنج "أبوظبي 2028".