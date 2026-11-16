منتخب الإمارات لبناء الأجسام يحصد 9 ميداليات في بطولة آسيا

بانكوك في 16 نوفمبر/ وام/ أحرز منتخبنا الوطني لبناء الأجسام 9 ميداليات، بواقع ذهبية و5 فضيات و3 برونزيات، فجر اليوم في بطولة آسيا المقامة بالعاصمة التايلاندية بانكوك .

وحقق محمد حمد الجسمي ذهبية "فيزيك الرجال"، كما نجح أحمد عبدالرحمن التميمي وعلي حسن زاكري في الفوز بفضيتي في الفئة ذاتها، وأضاف إسماعيل خميس علي الشحي فضية "الماستر كلاسيك فيزيك"، وأحمد عبيد علي حسن المعلا فضية الماستر كلاسيك لبناء الأجسام، وعبدالرحمن علي عبدالرحمن الحلو فضية "الماسكلر فيزيك".

وتوّج عبدالله علي الختال المهيري ببرونزيتين في "فيزيك الرجال" و"الماستر فيزيك"، وحصد وليد حسن عبدالله برونزية الماستر "كلاسيك فيزيك"، و جاء إسماعيل خميس الشحي رابعاً في "الماستر" لبناء الأجسام، ومحمد علي الكعبي رابعاً في "فيزيك الرجال".

كما حصد ثاني خميس الحمادي المركز الخامس في فئتي الماستر والرجال لبناء الأجسام، وسعيد علي البلوشي المركز السادس في بناء الأجسام، ووليد حسن عبدالله المركز السادس أيضا في الماستر لبناء الأجسام وكلاسيك فيزيك الرجال.

وأكد محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة، أن النتائج الايجابية جاءت بفضل دعم ومتابعة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، مشيدا بالمستوى الفني المميز والروح الرياضية العالية للاعبي المنتخب وسط أجواء المنافسات القوية من نخبة اللاعبين.