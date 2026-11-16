نهيان بن مبارك يشهد ختام مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اختتام منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو في «مبادلة أرينا»، تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح، في أجواء احتفالية جمعت الناشئين والشباب من مختلف أنحاء العالم، وعكست قيم الاحترام المتبادل والصداقة والتعايش، بما يرسِّخ دور الرياضة في التقريب بين الثقافات وبناء شخصية الأجيال الناشئة.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في مرافق البطولة، شملت غرفة العمليات، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين عليها حول آليات إدارة المنافسات والتنسيق بين الفرق التنظيمية لضمان سير الفعاليات بكفاءة وانسيابية.

وأعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم البطولة، موجهاً الشكر إلى فرق العمل والمتطوعين على تفانيهم وإسهاماتهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

وشهد اليوم الثالث من المهرجان، الذي يقام ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، منافسات الحزام الأبيض لفئات الأشبال والناشئين والشباب من البنين والبنات، بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، وسط حضور جماهيري وعائلي لافت.

تقام البطولة تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، يمثلون أكثر من 700 نادٍ وأكاديمية.

وحضر المنافسات سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وميلوش أشانين، رئيس اتحاد مونتينيغرو للجوجيتسو، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سعادة يوسف عبدالله البطران، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، وحميد محمد بخيت الكتبي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة والداعمة.

وجسَّدت منافسات المهرجان رسالة الرياضة في نشر قيم التسامح، حيث امتزجت المنافسة القوية بروح الاحترام والمصافحة الودية عقب النزالات، فيما أتاح التنوع الكبير في جنسيات المشاركين فرصاً للتعارف وتبادل الخبرات والثقافات، ومنحت منافسات الحزام الأبيض اللاعبين في بداية مسيرتهم الرياضية تجربة مهمة لاختبار قدراتهم واكتساب الخبرة في أجواء تنافسية، بدعم وتشجيع من عائلاتهم.

وأكَّد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أنَّ تزامن ختام المهرجان مع اليوم العالمي للتسامح يعكس الرسالة الإنسانية للرياضة في تعزيز التقارب بين الشعوب، مشيراً إلى أن رياضة الجوجيتسو تغرس في نفوس الناشئين والشباب قيماً راسخة ترافقهم داخل البساط وخارجه.

وقال سعادته: «تبدأ المنافسة برغبة كل لاعب في الفوز، وتنتهي بدروس تبقى معه طويلاً، في مقدمتها احترام المنافس وتقبّل النتيجة وتقدير الجهد وهذه المبادئ تساعد الأجيال الناشئة على التعامل مع التحديات بثقة ومسؤولية، وتعزز قدرتها على التفاعل الإيجابي مع الآخرين».

وأضاف سعادته: «يعكس اجتماع لاعبين من جنسيات وثقافات مختلفة رسالة دولة الإمارات في التسامح والتعايش ونحرص على أن تمنح المشاركة الأولى اللاعبين تجربة تشجعهم على الاستمرار، وتؤكد أن احترام المنافس قيمة أساسية في شخصية البطل».

وأسهم المهرجان في تعزيز التواصل بين المشاركين وعائلاتهم من مختلف الجنسيات والثقافات، حيث امتدت أجواء الألفة والصداقة إلى خارج بساط المنافسات، وأتاحت للاعبين فرصاً للتعارف وتبادل التجارب في بيئة تجمعهم حول شغف مشترك بالرياضة، بما يجسد نهج دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، ويعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية التي تجمع بين التنافس الرياضي والقيم الإنسانية.

وقال اللاعب الإسباني دييغو دونسيل فيلغيراس، من فريق ماتياس ريبيرو، المشارك في منافسات فئة الشباب للحزام الأبيض وزن 73 كجم: «كنت متحمساً لخوض النزالات أمام لاعبين من دول مختلفة، وشعرت ببعض التوتر في البداية، لكنني تذكرت نصائح مدربي وركزت على تطبيق ما تعلمته خلال التدريبات.. استمتعت بالتعرف إلى أساليب لعب جديدة، وأدركت أن احترام المنافس لا يقل أهمية عن الفوز، فبعد انتهاء النزال نتصافح ونتبادل التحية مهما كانت النتيجة ..هذه التجربة منحتني ثقة أكبر بنفسي، وشجعتني على مواصلة التدريب وتطوير مهاراتي والاستعداد لتحديات أكبر».

وقالت اللاعبة ميمونة النيادي، من نادي الجزيرة للجوجيتسو، المتوَّجة بالميدالية الذهبية في منافسات فئة الناشئات للحزام الأبيض (وزن 40 كجم): «سعيدة جداً بالفوز بالميدالية الذهبية، خصوصاً أن البطولة منحتني فرصة اختبار مهاراتي أمام لاعبات من جنسيات مختلفة.. كان دعم عائلتي ومدربي حافزاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدي، واستمتعت بالتعرف إلى لاعبات جديدات وتبادل الخبرات معهن وتعلمت أن احترام المنافِسات وتقدير جهودهن من أهم قيم الجوجيتسو، وأن كل نزال يحمل درساً جديداً.. هذه الميدالية تمنحني دافعاً لمواصلة التدريب وتطوير مستواي وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».

وتتواصل منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بإقامة منافسات فئة الأساتذة، التي تستمر حتى 18 نوفمبر 2026، تليها تصفيات فئة المحترفين في 19 نوفمبر 2026، والجداول الرئيسية في 20 نوفمبر، على أن تُختتم البطولة في 21 نوفمبر 2026 بإقامة نهائيات الحزام الأسود للمحترفين.