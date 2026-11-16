"دبي للبيانات": لدينا أكثر من 6 آلاف قاعدة بيانات تدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

دبي في 16 نوفمبر /وام/ أكد سعادة يونس آل ناصرالرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية أن إمارة دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لإدارة البيانات وتعزيز جودتها وموثوقيتها، بما يدعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة اتخاذ القرار، مشيراً إلى وجود أكثر من 6 آلاف قاعدة بيانات على مستوى الإمارة، ضمن جهود تنظيم البيانات وتصنيفها وفهرستها وقياس جودتها.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة «الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة»، ضمن أعمال الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة».

وأوضح آل ناصر أن دبي قطعت مراحل متقدمة في مسيرة التحول الرقمي، بدأت بأتمتة الخدمات الإلكترونية، ثم الانتقال إلى المدن الذكية وإدارة البيانات الضخمة، وصولاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكداً أن الإنسان يمثل المحور الأساسي لجميع هذه التحولات، باعتباره المستفيد الأول من تطور التقنيات والخدمات.

وأشار إلى أن دبي عملت على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية لإدارة البيانات ونشرها وتداولها، انطلاقاً من اعتبار البيانات أصلاً معرفياً يتطلب الحماية والحوكمة وضمان الجودة، إلى جانب وضع السياسات والأدوات اللازمة لتنظيم استخدامها وتعزيز موثوقيتها.

وقال إن الإمارة اعتمدت نهجاً مؤسسياً لإدارة البيانات، يشمل تشكيل فرق متخصصة في الجهات الحكومية، وتنظيم البيانات وفهرستها وتصنيفها وفق درجات حساسيتها وطبيعة استخدامها، لافتاً إلى تحديد أربعة سجلات أساسية، إلى جانب سجلات قطاعية تشمل مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمناخ وغيرها، مع تحديد الجهات المسؤولة عنها.

وأوضح أن منظومة جودة البيانات ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التشريعات والسياسات المنظمة للحصول على المعلومات ومعالجتها ونشرها، وتوفير بيئة مركزية لتجميع البيانات وتقييم جودتها وتدقيقها، وتحقيق قيمة مضافة منها وفق احتياجات المؤسسات وأولوياتها، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات المفتوحة وإتاحتها للمجتمع.

وأشار إلى أن بوابة «بيانات دبي» تتيح نشر البيانات الحكومية وفق التصنيفات المعتمدة، بما يعزز الشفافية ويوسع نطاق الاستفادة من المعلومات، ويسهم في تحسين جودتها من خلال الملاحظات والتغذية الراجعة.

وأكد أن وجود أكثر من 6 آلاف قاعدة بيانات على مستوى الإمارة يعكس أهمية مواصلة العمل على تنظيم المعلومات وتصنيفها وأرشفتها وفهرستها، بما يتيح قياس جودتها والاستفادة منها بصورة أكثر كفاءة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن قياس جودة البيانات يعتمد على مجموعة من المؤشرات، من بينها مدى اكتمال المعلومات، وتوافرها في الوقت المناسب، وشموليتها، ودرجة موثوقيتها، موضحاً أن «منصة بيانات دبي» تتيح قياس هذه المؤشرات وإعداد تقارير لكل جهة حكومية بشأن جودة بياناتها.

ولفت إلى أهمية تحقيق التكامل والترابط بين البيانات لدى الجهات الحكومية، موضحاً أن كل مؤسسة قد تمتلك جزءاً من المعلومات المتعلقة بموضوع معين، فيما يسهم الربط بينها في تكوين صورة أكثر شمولاً ودقة، وتعزيز جودة المعلومات المستخدمة في التحليل واتخاذ القرار.

وشدد على أن جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي ترتبط بصورة أساسية بجودة البيانات المستخدمة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بدقة المدخلات وموثوقيتها قبل الاعتماد على النتائج التي تنتجها الأنظمة الذكية في دعم القرارات.

وأشار إلى أن تطوير جودة البيانات عملية مستمرة تتطلب البناء التدريجي على المنظومات القائمة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الأدوات التقنية المتقدمة في معالجة المعلومات وتحليلها.

وأكد (آل ناصر) أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً واسعة لتعزيز قدرات المؤسسات ورفع كفاءة خدماتها، إلا أن نجاح توظيفه يتطلب منظومة بيانات موثوقة ومتكاملة، مع الحفاظ على دور الإنسان في التحقق من المعلومات وتقييم النتائج، بما يسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة ودقة تلبي احتياجات المجتمع.