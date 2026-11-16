شرطة دبي توقع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص

دبي في 16 نوفمبر / وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال فعاليات اليوم الأول من القمة الشرطية العالمية 2026، عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات في تطوير منظومة العمل الشرطي، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير القدرات المؤسسية.

وتفصيلاً، وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة "تاكتيكا إيه آي" للتعاون المشترك بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات التأمين والحماية، ومذكرة تفاهم مع "المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار"، للتعاون في مجال الفحوصات المخبرية الكيميائية، والخبراء والمختبرات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للتحاليل الكيميائية.

كما وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة "بلغ آند بلاي ليمتد"، لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار وتبادل الخبرات، واستكشاف التقنيات والشركات الناشئة، وتنفيذ برامج الابتكار، وتبادل المعرفة وبناء القدرات، وتنظيم الفعاليات والعروض المشتركة.

وفي مجال تطوير التكنولوجيا والابتكار، وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير الحلول التكنولوجية، وتعزيز الوصول إلى منظومة الابتكار، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات الصلة.

كما وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع مستشفى دبي للخيول، لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الطبية والوقائية للخيول، والبحوث العلمية والابتكارات البيطرية، بما يشمل إشراك خيول مركز شرطة دبي للخيالة في الدراسات والتجارب الميدانية، وتطوير منظومة الرعاية الطبية، إلى جانب تدريب الطلبة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال المبادرات التوعوية المُشتركة، وتقديم الخدمات العلاجية البيطرية للجمهور، وتنظيم الاجتماعات والورش التدريبية المشتركة.

وفي إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، للتعاون في المجالات العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والعمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فيما ختمت مذكرتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فورنيسك تكنولوجي سيكيوريتي"، للتعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات، وتشكيل فرق ولجان عمل مشتركة لدعم المشاريع المستقبلية وتبادل الخبرات التخصصية.