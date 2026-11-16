سيف بن زايد يفتتح أعمال القمة الشرطية العالمية في دبي ويبحث تعزيز التعاون الأمني مع مسؤولين دوليين

دبي في 16 نوفمبر /وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومعالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاق أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الخامسة، تحت شعار "نتواصل لنُحدث فرقاً، توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً"، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع "دي إكس بي لايف" على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي.

كما شهد الافتتاح حضور كل من معالي ماتوش شوتاي إشتوك، وزير الداخلية السلوفاكي، ومعالي بانتشه توشكوفسكي، وزير الداخلية في مقدونيا الشمالية، وسعادة الفريق أول رمضان رحيم زاده، وزير الداخلية بجمهورية طاجيكستان، ومعالي إيفان كوبراكوف، وزير الداخلية في بيلاروسيا، ومعالي سودان غورونغ، وزير الداخلية في نيبال، والسيد كامو تسوتسوليان، نائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا، والفريق أول بهادير خاميدوفيتش تاشماتوف، قائد الحرس الوطني لجمهورية أوزبكستان، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية ، واللواء حمد أحمد المنيفي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام في دولة الكويت، واللواء عادل عبدالله أمين، الوكيل المساعد للموارد البشرية في مملكة البحرين، وسعادة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، وعدداً من قادة الشرطة من مختلف دول العالم.

وتشهد القمة تمثيل أكثر من 90 دولة عبر 15 مساراً تخصصياً وجلسات وحلقات نقاشية، بمشاركة الأوساط الأكاديمية والابتكار (الشركات الناشئة) ومزودي الحلول، فيما يجتمع أكثر من 220 من المتخصصين من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية على منصة واحدة. إلى جانب مشاركة 150 عارضاً يقدمون أحدث التقنيات التخصصية ذات العلاقة، في تجسيدٍ للشراكة بين القطاعين العام والخاص عملياً.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في كلمته الترحيبية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أرض التسامح والأمان، وتجمع اليوم على أرضها نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار يمثلون أكثر من 90 دولة، تجمعهم غاية واحدة ورؤية مشتركة ترتكز على أن الخبرات والتجارب والممارسات في العمل الأمني والشرطي هي رصيد للإنسانية ينبغي تعزيزه، منوهاً بأن أعمال القمة تنطلق من مبدأ راسخ يتمثل في أمن المجتمعات واستقرارها هو مسؤولية مشتركة.

وأضاف "تنعقد القمة هذا العام في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على الأمن العالمي ، فقد اتسع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود،وتطورت شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتسارعت وتيرة التهديدات السيبرانية، حيث تستغل الجماعات المتطرفة الظروف المصاحبة لهذه التحولات، لتنشر أفكارها وتزعزع أمن مجتمعاتنا. وأمام هذا الواقع، وجب صياغة مستقبل العمل الشرطي ليكون أكثر مرونة واستباقية، وذلك من خلال استشراف المخاطر الأمنية والجيوسياسية، وفهم أثرها على حياة الإنسان،واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتحويلها إلى خطط استباقية تمنع الجريمة قبل قوعها، ويقتضي ذلك أيضاً تأهيل الكوادر البشرية، وتوعيتها بالتحديات الجيوسياسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية،وتلاحم الجهات الأمنية والشرطية مع فئات المجتمع كافّة."

ونوه معاليه إلى أن القمة تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة التي ترى أنّ الأمن ركيزة للتنمية، وأنّ صناعة المستقبل تبدأ من الحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وأنّ بناء التحالفات يعزز القدرة على مواجهة المتغيرات والتحديات، لذلك تأتي القمة لتمنح الفرصة لتبادل التجارب والخبرات، وتطوير القدرات، وتقديم أفضل الممارسات، وإيجاد الحلول المبتكرة، لصناعة مستقبل تعيش فيه المجتمعات آمنة ومحصنة من مخاطر الجريمة.

كما ألقى ريك سميث، مؤسس شركة "أكسون" المتخصصة في تطوير التقنيات والحلول الأمنية، كلمة أكد فيها أن التحديات الأمنية المتسارعة تتطلب بناء منظومات دفاعية ذكية قادرة على التعلم والتكيف والاستجابة للتهديدات بالسرعة نفسها التي تتطور بها، مشدداً على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية الأفراد والمؤسسات وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأشار إلى أن البيانات والتهديدات الرقمية تنتقل اليوم بسرعات هائلة عبر شبكات الاتصالات، الأمر الذي يجعل أساليب تحديث الأنظمة التقليدية غير كافية لمواكبة المخاطر، لافتاً إلى أن سرعة الاستجابة أصبحت عاملاً حاسماً في حماية الأرواح والممتلكات، وأن التأخر في التعامل مع التهديدات قد يؤدي إلى وقوع أضرار يصعب تداركها.

كما تطرق في حديثه إلى التحديات المرتبطة بأمن البنية التحتية الرقمية، موضحاً أن النزاعات الحديثة أظهرت تحول مراكز البيانات إلى أهداف رئيسية للهجمات، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات حماية المعلومات وضمان استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.

وأكد أن المؤسسات الأمنية الأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل ستكون تلك التي تمتلك منظومات تقنية موثوقة ومترابطة، وتستثمر في التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الشرطية والدول.

واختتم ريك سميث كلمته بالتأكيد على أن رسالة الشركة تتمثل في حماية الأرواح وتطوير حلول تقلل الحاجة إلى استخدام الأسلحة النارية، وصولاً إلى مستقبل يعود فيه رجال الشرطة والأشخاص الذين يتعاملون معهم إلى منازلهم بأمان، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تطوير التقنيات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ومنح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ميدالية التعاون الأمني إلى سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية ، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون الشرطي الدولي خلال توليه مهام رئاسة الانتربول.

كما منح سموه ميدالية التعاون الأمني إلى العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، تقديراً لإسهاماتها البارزة خلال مسيرتها وإنجازاتها على المستوى الدولي التي عززت مكانة دولة الإمارات في العمل الشرطي الدولي.

وأخيراً منح سموه ميدالية الحس الأمني إلى الشرطيين ياكوب كوليك (24 عاماً) وآرتور مورانسكي (27 عاماً)، نظير شجاعتهما في إنقاذ حياة زميلهما ومنع سقوط المزيد من الضحايا، خلال حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة كراكوف البولندية، ونجاحهما في تحييد المهاجم وإيقافه ومنعه من إيقاع المزيد من الضحايا. وتسلم عنهما الميدالية، الجنرال ماريك بوروُن، القائد العام للشرطة الوطنية البولندية.

تلا ذلك، افتتاح سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للمعرض المصاحب للقمة، حيث اطّلع على أبرز التقنيات والحلول المبتكرة التي تستعرضها الشركات والجهات المشاركة في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستمع إلى شرح حول دورها في تطوير القدرات العملياتية، وتعزيز كفاءة الوقاية من الجريمة والاستجابة للتحديات الأمنية، كما التقط سموّه الصور التذكارية مع فرق عمل القمة.

وعلى هامش القمة التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أصحاب المعالي سودهان غورنغ، وزير الداخلية النيبالي، وماتوش شوتاي إشتوك، وزير الداخلية السلوفاكي، والفريق أول رمضان رحيم زادة، وزير الشؤون الداخلية الطاجيكي، والفريق أول إيفان كوبراكوف، وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي، وبانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية في شمال مقدونيا، والفريق أول بهادير تاشماتوف، قائد الحرس الوطني الأوزبكي.

وبحث سموه خلال اللقاءات تعزيز الشراكات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لمواجهة الجريمة والتهديدات العابرة للحدود، بما يعزز جاهزية المؤسسات الأمنية وقدرتها على الاستجابة للتحديات المتسارعة.

وقال سموه: "نؤمن بأن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن قوة الشراكات تُقاس بأثرها في الميدان، وقدرتها على تحويل التعاون إلى إنجازات تحمي المجتمعات، وتصون استقرار الدول، وترسّخ دعائم مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً".

وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية وتيسير حياة المواطنين، وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مذكرة تفاهم مع معالي الفريق أول رمضان رحيم زادة، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية طاجيكستان، بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة، بما يسهل تنقل مواطني البلدين، ويبسط الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد، ويرتقي بجودة حياتهم.

وجاء ذلك خلال لقاء سموه وزير الشؤون الداخلية الطاجيكي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الأمني والشرطي وتبادل الخبرات.

وأكد سموه أن توقيع المذكرة يأتي "تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الشراكات الدولية وتيسير حياة المواطنين".

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، معالي ماتوش شوتاي إشتوك، وزير الداخلية بجمهورية سلوفاكيا.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين وزارتي الداخلية في البلدين، في خطوة تعزز تكامل القدرات الأمنية، وترتقي بمستويات التنسيق وتبادل الخبرات، وتدعم الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.