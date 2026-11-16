عبدالله بن بيّه والقائمة بالأعمال الأمريكية يبحثان تعزيز الشراكة لترسيخ السلم العالمي

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ استقبل معالي العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الدكتورة شانون دولان، القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

ورحّب معاليه في مستهل اللقاء بالدكتورة دولان التي أعربت عن شكرها لمعاليه على حفاوة الاستقبال، وأشادت بالجهود الرائدة التي يبذلها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنتدى أبوظبي للسلم في تفكيك خطابات التطرف والعنف، وثمنت الدور المحوري لدولة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً ملهماً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي.

وهنّأت الدكتورة دولان معالي الشيخ عبدالله بن بيّه باختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة الجمعية العالمية لمنظمة «أديان من أجل السلام» عام 2027، مؤكدةً أهمية هذا الحدث الدولي وتطلعها وفريق عملها إلى المشاركة في فعالياته وأبدت اهتمامها ببحث سبل التعاون التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها الإسهام في إنجاح أعمال هذه القمة العالمية.

وثمّن معاليه هذا الاستعداد الإيجابي، مؤكداً أن اختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية الحضارية لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهودها المستدامة في جعل أبوظبي عاصمةً عالميةً للحوار وبناء السلام.

وأوضح معاليه أن المنتدى يعمل بالتنسيق مع شركائه في منظمة «أديان من أجل السلام» على إعداد خريطة طريق متكاملة وبرنامج أعمال الجمعية، مشيرًا إلى عقد سلسلة من اللقاءات التحضيرية منذ اختيار أبوظبي للاستضافة، شملت اجتماعات في كلٍّ من الرباط وواشنطن، وأكد انفتاح المنتدى على كل تعاون بنّاء يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الدولي المهم.

وأطلع معاليه القائمة بالأعمال الأمريكية على مبادرات منتدى أبوظبي للسلم لترسيخ ثقافة السلام على الصعيد الدولي، وتصحيح المفاهيم، ومدّ جسور الحوار والتعاون بين مختلف الأديان والثقافات، والتي تأتي ترجمةً لتوجهات الدولة بتوظيف الدبلوماسية الحضارية والروحية لخدمة الاستقرار العالمي.

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في توطيد التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يواكب عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ويعزز جهودهما المشتركة في دعم السلم والوئام والازدهار الإنساني حول العالم