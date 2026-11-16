شرطة أبوظبي و جهاز مكافحة المخدرات يستعرضان حلول الذكاء الاصطناعي بالقمة الشرطية العالمية

دبي في 16 نوفمبر / وام / استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، خلال مشاركتهما في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية بدبي، أحدث المشاريع والتقنيات الأمنية، وجهودهما في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الشرطي ومكافحة الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية.

وأكد المقدم ناصر عبدالله السعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي تأتي في إطار استعراض أحدث ابتكاراتها ومشاريعها الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الشرطية والأمنية المشاركة من مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي واستشراف مستقبل الأمن.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تشارك بجناح يضم عدداً من المنصات المتخصصة، من بينها منصة التحدي، ومنصة سيناريو التدريب الافتراضي، ومنصة تحديد هوية ضحايا الكوارث، ومنصة المختبر البالستي، ومنصة "فرصة أمل".

وأشار إلى أن هذه المنصات تستعرض توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات الشرطية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وأكد أن مشاركة شرطة أبوظبي في القمة تعكس التزامها بمواصلة الابتكار والتطوير، وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل أفضل الممارسات الشرطية والأمنية، بما ينسجم مع رؤيتها في أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.

من جهته، أكد عبدالله هيكل، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أن مشاركة الجهاز في مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي يُعقد ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، تأتي بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز، وحرص معاليه على مشاركة الجهاز في هذا المحفل الدولي، الذي يجمع نحو 122 قائداً للشرطة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مكافحة الجريمة والوقاية منها، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون الأمني الدولي.

وأوضح أن الجهاز يشارك للمرة الأولى في القمة، من خلال جلسات متخصصة تتناول عدداً من المحاور الرئيسية، تشمل العلاج والتأهيل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة المخدرات، والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية، مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الدولي تمثل قيمة مضافة للعمل الأمني، وتعكس دورها في تعزيز الأمن وحماية المجتمعات من الجريمة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل أحد أبرز محاور المؤتمر، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن هذه التقنيات تمثل سلاحاً ذا حدين، إذ تستفيد منها الأجهزة الأمنية في تحليل البيانات ورصد الشبكات المتورطة في ترويج المواد المخدرة، في حين تستغلها الشبكات الإجرامية لاستهداف ضحاياها.

وكشف أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات نجحت في حجب وإغلاق أكثر من 2297 موقعاً وحساباً إلكترونياً استُخدمت في الترويج للمواد المخدرة، مؤكداً أهمية توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية لتتبع الشبكات الإجرامية وتفكيكها.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن جلسات متخصصة تتناول آليات تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية على المستوى الدولي لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، وتطوير آليات العمل المشترك للحد من انتشار المخدرات، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الدولية في مجالات المكافحة والوقاية والعلاج والتأهيل.

وأعرب عن تطلع الجهاز إلى أن تسفر أعمال المؤتمر عن نتائج عملية قابلة للتنفيذ، وبناء شراكات دولية فاعلة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة المخدرات، بما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية ودعم الجهود الدولية لحماية المجتمعات من مخاطر المخدرات.