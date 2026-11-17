دبي في 17 نوفمبر/ وام / تستضيف دبي يوم الجمعة المقبل "مؤتمر الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد 2026"، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية وكبار الأطباء والاستشاريين والخبراء من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ، ومختلف أنحاء العالم .

يناقش المؤتمر، الذي تنظمه شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد التابعة لجمعية الإمارات الطبي في فندق "هيلتون دبي الحبتور سيتي"، أحدث التطورات الطبية والعلاجات والتقنيات في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

وتركز المناقشات على ستة محاور رئيسية تغطي أبرز التطورات والتحديات في تخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وتشمل أمراض الأمعاء الالتهابية ،و أمراض الكبد، ومناظير الجهاز الهضم، وأمراض الجهاز الهضمي العلو، واضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، أمراض الجهاز الهضمي العامة.

ويتضمن برنامج المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة للأطباء والكوادر التمريضية، تضم برنامجاً لتدريب التمريض على رعاية مرضى الأمعاء الالتهابية، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لمرض كرون والتهاب القولون، وورشة تطبيقية حول استخدام المناظير في الممارسة الطبية.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من القيادات الصحية والطبية في الدولة، ومنهم سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، والوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورئيس لجنة التعاون الدولي بالمؤتمر ، والدكتور عبد الله الحساني، رئيس شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي العلاجي في مستشفى برجيل الملكي بأبوظبي ، والدكتور سمير العوضي، نائب رئيس الشعبة، واستشاري أول ورئيس وحدة أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى راشد التابع لـ"دبي الصحية" ، والدكتور محمد عبد الله بانعمة، الأمين العام للشعبة، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد بدبي ، والدكتورة نوال النهدي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، واستشارية أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد، والدكتورة هدى القريشي، رئيسة اللجنة الثقافية للمؤتمر، واستشارية أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى راشد ، والدكتور عبد العزيز النعيمي، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية بأبوظبي ، والدكتور محمد كراجه، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي.